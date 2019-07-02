Іспит у магістратуру склали понад 84% абітурієнтів

"За оперативною інформацією регіональних центрів оцінювання якості освіти, участь в єдиному вступному іспиті з іноземних мов взяли 55 186 осіб, що становить 84,4 % від загальної кількості зареєстрованих", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що 103 учасники не допущені до пунктів тестування: 50 учасників - через відсутність одного з обов’язкових документів, 53 – через запізнення.

При цьому особи, які не змогли взяти участь в основній сесії єдиного вступного іспиту через причини, які не залежали від їхніх дій і волі, можуть зареєструватися для участі у додатковій сесії.

Як повідомлялося, у 2019 році складання єдиного вступного іспиту з іноземної мови передбачено для вступу в магістратуру на спеціальності 027 «Музеєзнавство, пам’яткознавство», 028 «Менеджмент соціокультурної діяльності», 029 «Інформаційна, бібліотечна та архівна справа» галузі знань 02 «Культура і мистецтво», спеціальностями галузей знань 03 «Гуманітарні науки» (крім спеціальності 035 «Філологія»), 04 «Богослов’я», 05 «Соціальні та поведінкові науки», 06 «Журналістика», 07 «Управління та адміністрування», 12 «Інформаційні технології», 24 «Сфера обслуговування», 28 «Публічне управління та адміністрування», 29 «Міжнародні відносини» (крім спеціальності 293 «Міжнародне право»).

Для вступу на спеціальності «Право», «Міжнародне право» передбачено складання єдиного фахового вступного випробування з права та загальних навчальних правничих компетентностей та єдиного вступного іспиту з іноземної мови.

8 «Менеджмент соціокультурної діяльності», 029 «Інформаційна, бібліотечна та архівна справа» галузі знань 02 «Культура і мистецтво», спеціальностями галузей знань 03 «Гуманітарні науки» (крім спеціальності 035 «Філологія»), 04 «Богослов’я», 05 «Соціальні та поведінкові науки», 06 «Журналістика», 07 «Управління та адміністрування», 12 «Інформаційні технології», 24 «Сфера обслуговування», 28 «Публічне управління та адміністрування», 29 «Міжнародні відносини» (крім спеціальності 293 «Міжнародне право»).

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Для вступу на спеціальності «Право», «Міжнародне право» передбачено складання єдиного фахового вступного випробування з права та загальних навчальних правничих компетентностей та єдиного вступного іспиту з іноземної мови.