У Косово українські миротворці відпрацювали протидію агресивним мітингувальникам

“Військовослужбовці українського національного контингенту продовжують вдосконалювати свої навички та злагодженість з представниками інших держав, які входять до складу колективних міжнародних сил безпеки Косово в ході спільних навчаннях по забезпеченню безпеки та вільного пересування військ KFOR”, - йдеться в повідомленні.

Військові навчання в Косово за участю українських миротворців / Фото: ЗС України

Як зазначається, на навчаннях були присутні представники командування сил KFOR на чолі з генералом армії США Гаррісом, командири та представники контингентів інших держав-учасниць, які беруть участь у підтриманні безпеки та миру в Косово.

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Під час навчань військові відпрацювали елементи протидії вороже налаштованим групам повстанців та мітингувальників, алгоритм виявлення та знищення вибухових пристроїв, усунення штучних перешкод.

Як повідомляють в прес-службі, генерал Гарріс окремо відзначив роботу українського екіпажу.