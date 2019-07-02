Розпочався вступ до магістратури

У вівторок, 2 липня, понад 65 тисяч вступників на навчання в магістратуру проходять єдиний вступний іспит (ЄВІ) з іноземної мови.

Про це повідомляє Український центр оцінювання якості освіти.

"Основна сесія ЄВІ проводиться у дві зміни (початок першої зміни – о 10:00, другої – о 14:00). Допуск вступників до пункту тестування буде розпочато о 9:15 / о 13:15 і припинено за 10 хвилин до початку тестування", - йдеться у повідомленні.

У 2019 році складання ЄВІ з іноземної мови передбачено для вступу в магістратуру на спеціальності 027 "Музеєзнавство, пам’яткознавство", 028 "Менеджмент соціокультурної діяльності", 029 "Інформаційна, бібліотечна та архівна справа" галузі знань 02 "Культура і мистецтво", спеціальностями галузей знань 03 "Гуманітарні науки" (крім спеціальності 035 "Філологія"), 04 "Богослов’я", 05 "Соціальні та поведінкові науки", 06 "Журналістика", 07 "Управління та адміністрування", 12 "Інформаційні технології", 24 "Сфера обслуговування", 28 "Публічне управління та адміністрування", 29 "Міжнародні відносини" (крім спеціальності 293 "Міжнародне право").

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Для вступу на спеціальності "Право", "Міжнародне право" передбачено складання єдиного фахового вступного випробування з права та загальних навчальних правничих компетентностей та єдиного вступного іспиту з іноземної мови.