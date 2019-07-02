На кордоні з Польщею затримали українця з колекцією нагород

Прикордонники Львівського загону на українсько-польському кордоні в автомобілі українця виявили прихованими медалі СРСР, жетони, медальйони, поштові листівки та значки Третього Рейху.

Про це повідомляє Держприкордонслужба.

"Прикордонники Львівського загону виявили колекцію нагородних предметів XX століття, яку українець намагався приховано вивезти з України. Учора в пункт пропуску “Грушів”, що на українсько-польському кордоні, легковиком прибув наш співвітчизник. Під час заходів прикордонного контролю, у багажному відділенні автівки охоронці кордону виявили приховані медалі СРСР, жетони, медальйони, поштові листівки та значки Третього Рейху”, - йдеться у повідомленні.

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Колекцію з 47 нагородних предметів вилучено та встановленим порядком передано співробітникам ДФС для проведення експертної оцінки та прийняття правового рішення.