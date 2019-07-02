У Львові в рамках акції "Без поліетилену" обмежують продаж пластикових пакетів

У Львові на три дні обмежують продаж поліетиленових пакетів 9 торгівельних мереж та 250 магазинів.

Про це повідомляє прес-служба Львівської міської ради.

"Сьогодні у Львові стартував другий етап просвітницької кампанії «Без поліетилену». Цей етап триватиме 1−3 липня та охопить 9 торгових мереж і понад 250 магазинів",- йдеться у повідомленні.

Як повідомляв Укрінформ, у листопаді минулого року Львівська міська рада прийняла рішення обмежити використання целофанової тари.

9 квітня 2019 року мерія у партнерстві з ГО Zero Waste Lviv розпочали просвітницьку кампанію і провели акцію "День без поліетилену". Тоді низка супермаркетів частково або повністю відмовилася від одноразових виробів з поліетилену.

Спільнота Zero Waste Lviv утворилась наприкінці 2016 року як волонтерська консультаційна ініціатива з питань мінімізації та попередження утворення відходів. Організація проводить широку комунікаційну та просвітницьку діяльність, у співпраці з муніципалітетом, бізнесом та громадою міста організовує заходи, що популяризують концепцію “Нуль відходів”.

3 липня, у Міжнародний день відмови від поліетиленових пакетів (International Plastic Bag-Free Day), до акції також долучаться інші міста України.