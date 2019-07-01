ДБР проводить слідчі дії щодо купівлі-продажу телеканалу

ДБР проводить слідчі дії щодо купівлі-продажу телеканалу "Прямий"

Укрінформ
На сьогодні Державне бюро розслідувань проводить слідчі дії щодо купівлі-продажу телеканалу «Прямий».

Про це повідомляє ДБР у Facebook.

"Державним бюро розслідувань сьогодні проводяться слідчі дії в рамках досудового розслідування кримінального провадження щодо купівлі-продажу телеканалу «Прямий». Їх конкретизація наразі неможлива, зважаючи на таємницю досудового розслідування", - йдеться у повідомленні.

В ДБР наголошують, що всі слідчі дії в кримінальному провадженні проводяться виключно в межах чинного законодавства.

Читайте також: ДБР розслідує вісім справ щодо Порошенка та інших високопосадовців

Раніше в ЗМІ з'явилася інформація про обшуки на телеканалі "Прямий", який пов'язують із п'ятим президентом Петром Порошенком. Згодом ведучий телеканалу Тарас Березовець спростував цю інформацію.

більше новин
Розширений пошукПриховати розширений пошук
За період:
-