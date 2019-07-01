ДБР проводить слідчі дії щодо купівлі-продажу телеканалу "Прямий"

На сьогодні Державне бюро розслідувань проводить слідчі дії щодо купівлі-продажу телеканалу «Прямий».

Про це повідомляє ДБР у Facebook.

"Державним бюро розслідувань сьогодні проводяться слідчі дії в рамках досудового розслідування кримінального провадження щодо купівлі-продажу телеканалу «Прямий». Їх конкретизація наразі неможлива, зважаючи на таємницю досудового розслідування", - йдеться у повідомленні.

В ДБР наголошують, що всі слідчі дії в кримінальному провадженні проводяться виключно в межах чинного законодавства.

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Раніше в ЗМІ з'явилася інформація про обшуки на телеканалі "Прямий", який пов'язують із п'ятим президентом Петром Порошенком. Згодом ведучий телеканалу Тарас Березовець спростував цю інформацію.