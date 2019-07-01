Корпорації “МиГ” відмовили у позові до Красилівського агрегатного заводу - Укроборонпром
Про це повідомляє пресслужба концерну "Укроборонпром".
“Північно-Західний апеляційний господарський суд виніс рішення на користь України у справі ДП "Красилівський агрегатний завод", що входить до складу ДК "Укроборонпром", та "Российской самолетостроительной корпорацией "МиГ", яка входить до складу "Объединённая авиастроительная корпорация", 100% акцій якої належить Російській Федерації”, - йдеться у повідомленні.
Як зазначається, у позові російській стороні повністю відмовлено. Відповідне рішення було прийнято судом 27 червня.
У корпорації нагадали, що російське підприємство намагалось відсудити у Красилівського агрегатного заводу 5 млн рублів. Раніше, у квітні, Господарський суд Хмельницької області підтримав країну-агресора у цій справі. Проте Укроборонпром оскаржив це рішення.