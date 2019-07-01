За тиждень на кір захворіли понад 600 українців

За 26-й тиждень на кір захворів 601 українець, найбільше нових випадків - на Київщині.

Про це повідомляє Центр громадського здоров’я України.

"Протягом 26-го тижня 2019 року на кір захворіла 601 людина — 287 дорослих і 314 дітей. Найбільше нових випадків кору зареєстровано у Київській, Львівській областях та у Києві. З початку року (з 28 грудня 2018 р. до 27 червня 2019 р.) на кір захворіли 55 300 людей — 25 987 дорослих і 29 316 дітей, а від ускладнень кору померли 18 людей", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що загалом, протягом спалаху, з літа 2017 року на кір захворіли понад 110 тис. людей, 39 з яких померли.

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"Усі регіони забезпечено вакцинами КПК (проти кору, паротиту і краснухи) виробництва Бельгії та США: станом на 27 червня в Україні було 727 566 доз", - поінформували у МОЗ.