Аласанію поновили на посаді очільника Суспільного
Про це повідомляє офіційний сайт UA: Суспільного мовлення.
"Відсьогодні, з 1 липня, Зураба Аласанію офіційно поновлено на посаді голови правління Національної суспільної телерадіокомпанії України", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що 27 червня Наглядова рада скасувала своє рішення про припинення контракту з головою правління Суспільного Зурабом Аласанією (протокол засідання Наглядової ради № 32).
Як повідомлялося, 31 січня Наглядова рада НСТУ ухвалила рішення про дострокове припинення контракту з головою правління Суспільного мовлення Зурабом Аласанією, ініціатором чого став член Наглядової ради В’ячеслав Козак. Згідно з цим рішенням, Аласанія мав працювати ще два тижні.
12 лютого Наглядова рада НСТУ ухвалила рішення, яким встановила дату розірвання контракту з Аласанією 6 травня 2019 року, тобто після президентських виборів.
Аласанія подав до суду на НСТУ та членів Наглядової ради у лютому.
19 червня Шевченківський районний суд міста Києва визнав незаконним та скасував рішення Наглядової ради ПАТ “Національна суспільна телерадіокомпанія України” про дострокове припинення контракту з головою правління UA: Суспільне мовлення Зурабом Аласанією.