Епіфаній закликає молодь більше часу проводити у реальному, а не у віртуальному світі

"Вітаю усіх молодих за віком і духом людей зі святом – Днем молоді! Господь кожному дарує багато талантів. Молодь – це рух, це активність, пізнання, зростання, це, власне, унікальна можливість втілити таланти у життя", - написав він.

Митрополит зазначив, що українська молодь шукає правди і не терпить лицемірства, талановита і винахідлива, а також прагне змін і не боїться змінюватися, вдосконалюватися, навчатися і відкривати для себе сучасний світ.

Він також порадив більше присвячувати часу реальному спілкуванню, а не тільки комунікувати віртуально.

"Нехай ніхто не гордує вашою молодістю, але будьте взірцем для вірних у слові, в житті, в любові, в дусі, у вірі, в чистоті. Живіть і любіть по-справжньому", - додав Епіфаній.

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Як повідомляв Укрінформ, в Україні сьогодні відзначають День молоді. Свято відзначається щорічно в останню неділю червня відповідно до Указу Президента України від 22 червня 1994 року N 323/94 «Про День молоді». Встановлене воно «На підтримку ініціативи молодіжних об'єднань і організацій України».