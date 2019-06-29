Прикордонники отримають 20 французьких патрульних катерів

Морська охорона Держприкордонслужби отримає 20 патрульних катерів OCEA FPB 98 виробництва Франції.

Про це повідомляється на сторінці Урядового порталу у Facebook.

"Морська охорона Державної прикордонної служби України отримає 20 французьких патрульних катерів OCEA FPB 98!" - ідеться у дописі.

За інформацією порталу, катери мають довжину 32 метри, за бажанням замовника можуть комплектуватись різними бойовими модулями та доглядовим човном. Максимальна швидкість човнів становить 35 вузлів, а дальність ходу – 1200 миль за швидкості 12 вузлів. Екіпаж передбачається у складі 13 осіб.

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Повідомляється, що між Україною та Францією відбувається діалог щодо розгортання спільного виробництва таких катерів.

Фото: facebook.com/KabminUA