Прикордонники отримають 20 французьких патрульних катерів

Прикордонники отримають 20 французьких патрульних катерів

Укрінформ
Морська охорона Держприкордонслужби отримає 20 патрульних катерів OCEA FPB 98 виробництва Франції.

Про це повідомляється на сторінці Урядового порталу у Facebook.

"Морська охорона Державної прикордонної служби України отримає 20 французьких патрульних катерів OCEA FPB 98!" - ідеться у дописі.

За інформацією порталу, катери мають довжину 32 метри, за бажанням замовника можуть комплектуватись різними бойовими модулями та доглядовим човном. Максимальна швидкість човнів становить 35 вузлів, а дальність ходу – 1200 миль за швидкості 12 вузлів. Екіпаж передбачається у складі 13 осіб.

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Повідомляється, що між Україною та Францією відбувається діалог щодо розгортання спільного виробництва таких катерів.

Фото: facebook.com/KabminUA

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