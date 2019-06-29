Денний швидкісний потяг Інтерсіті+ “Київ-Пшемисль" зустрів мільйонного пасажира.

Про це написав у Facebook голова правління АТ "Укрзалізниця" Євген Кравцов.

"Нам часто кажуть: поясніть доцільність мандрівок за кордон залізницею. Сьогодні якраз є гарний привід: зустріли мільйонного пасажира Інтерсіті+ “Київ-Пшемисль”, - зазначив він.

Кравцов розповів, що третина пасажирів цього поїзда - іноземці, які їдуть подорожувати Україною. На кордоні в автомобільних пунктах пропуску пасажири в середньому витрачають на годину більше у черзі. Таким чином, наголосив Кравцов, залізниця зекономила більше 1000000 годин для своїх пасажирів.

В Укрзалізниці також порахували, що 1 мільйон пасажирів могли в середньому перевезти півмільйона автівок чи 20 тисяч автобусів, додав він.

За словами Кравцова, наразі Укрзалізниця має 21 поїзд у напрямку ЄС, попереду - зручні маршрути у Прагу та Берлін.