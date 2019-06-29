Статус закордонного українця отримали 200 іноземців

Національна комісія з питань закордонних українців надала відповідний статус 200 іноземцям українського походження з 26 країн.

Про це повідомляє пресслужба МЗС за результатами 42-го засідання Національної комісії під головуванням заступника міністра закордонних справ Василя Боднара.

"Статус закордонного українця надано іноземцям українського походження з 26 країн (зокрема, з Уругваю, Кувейту, Тунісу, Алжиру, РФ, Бразилії, Канади, Латвії, Казахстану, Куби, ФРН)", - йдеться у повідомленні.

Як поінформували у пресслужбі, члени Національної комісії під час засідання продовжили обговорення внесення змін до Закону України “Про закордонних українців”.