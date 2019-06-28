Зеленський святкує День Конституції у кафе із Богданом і Шефіром

Президент України Володимир Зеленський святкує День Конституції у кафе разом із трьома топ-менеджерами Офісу Президента та двома своїми помічниками.

Про це він написав у своєму Facebook та додав фото.

“Сьогодні свято! Не в костюмі, серед людей, щастя)”, - написав Зеленський.

День Конституції глава держави святкує разом з главою свого Офісу Андрієм Богданом, заступниками глави Офісу Президента Кирилом Тимошенком та Юрієм Костюком, а також зі своїми помічниками Андрієм Єрмаком і Сергієм Шефіром.

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Фото: Володимир Зеленський/ФБ

Як повідомляв Укрінформ, 26 червня Зеленський затвердив положення про Офіс Президента України та змінив посади керівному складу Адміністрації Президента.