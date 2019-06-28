Залізний трон на Майдані, КиївПрайд і звірині купання

Події семи днів, що минули, – в об'єктивах камер фотокореспондентів Укрінформу.

Фото: Олена Худякова

У вівторок, 25 червня, ПАРЄ ухвалила резолюцію, яка передбачає безумовне повернення Росії до Асамблеї, та ратифікувала повноваження російської делегації. На знак протесту проти такого рішення українські активісти пікетували посольства країн, які голосували за повернення РФ до Парламентської асамблеї: Австрії, Німеччини, Вірменії, Норвегії, Італії, Словаччини, Франції, Фінляндії, Нідерландів, Офіс Ради Європи. На фото: активісти з плакатами біля будівлі Посольства ФРН в Україні.

Фото: Данііл Шамкін

У середу, 26 червня, в Україні відзначили День національного прапора кримських татар. Із цієї нагоди Хрещатиком під час ходи пронесли 40-метровий кримськотатарський прапор, який об'їздив 28 країн і чотири континенти.

Фото: Олена Худякова

На Майдані Незалежності в Києві представили "Залізний трон Сходу". Арт-об'єкт у 2016 році створив поблизу Донецька волонтер Денис Буштець. До інсталяції увійшли уламки активної броні танку, частини підбитої військової техніки, кулеметні стрічки, снаряди, каністри та солдатські фляги, зібрані в зоні АТО. Вага об'єкта - понад 600 кг. Декілька тижнів "Залізний трон" буде доступний поблизу Лядських воріт у Києві. Для повноти реалізації задуму киянам дозволили не лише подивитися, а й торкнутися і навіть посидіти на троні.

Фото: Андрій Кравченко

У столичному будинку офіцерів попрощалися з народним депутатом від "Народного фронту", координатором групи "Інформаційний спротив" Дмитром Тимчуком. Поховали Тимчука, який загинув у Києві 19 червня, на його батьківщині – в місті Бердичеві. У поліції розглядають кілька версій загибелі депутата: вбивство, самогубство та необережне поводження зі зброєю.

Фото: Данііл Шамкін

Уряд передав Українському інституту національної пам’яті приміщення площею понад 11 тисяч квадратних метрів у Києві для зберігання архівних документів радянських спецслужб. Це одне з приміщень Банкнотно-монетного двору Національного банку України на вулиці Пухівській, 7. До архіву перевезуть матеріали репресивних органів комуністичного тоталітарного режиму за 1917-1991 роки, які зараз зберігаються у Службі безпеки, Службі зовнішньої розвідки, Міністерстві внутрішніх справ, Національній поліції, Національній гвардії, Міністерстві оборони, Державній прикордонній службі, органах прокуратури та суді.

Фото: Юлія Овсяннікова

У Києві провели Марш рівності "КиївПрайд-2019" на захист прав ЛГБТ-спільноти. За словами організаторів, у заході взяли участь понад 8 тисяч осіб. Цьогоріч марш пройшов без постраждалих.

Фото: Маркіян Лисейко

Яскраво було і у Львові. Там навпроти входу до головного корпусу Львівського національного університету імені Івана Франка відбувся перший Кольоровий пробіг New Balance Lviv Color Run 2019. До барвистого заходу долучилися близько 500 учасників. Всі вони були одягнені у білі футболки та перед стартом марафону фарбувались індійськими фарбами холі. Дорослі учасники забігу могли обрати одну з двох дистанцій: 3 та 6 км. Для дітей були передбачені старти на 800, 400 та 200 м.

Фото: Юлій Зозуля

В Україні – період випускних вечорів. У Черкасах, наприклад, влаштували загальноміське свято. За традицією випускники пройшли святковою ходою від площі Богдана Хмельницького до Соборного майдану. Однак весело було не всім.

Фото: Володимир Тарасов

Масштабна пожежа під Києвом: в середу, 26 червня, палав склад із секонд-хендом площею 3 тисяч 500 м² у селі Петропавлівська Борщагівка. До гасіння залучалося 75 осіб та 19 одиниць техніки ДСНС. Жертв та постраждалих немає.

Фото: Олена Худякова

А в четвер атмосферний фронт приніс до столиці зливу з грозою, які супроводжувалися шквальним вітром. Попри попередження синоптиків, багатьох дощ заскочив зненацька. Вулиці міста вкотре перетворилися на річки. В деяких районах вітер був такої сили, що зривав дахи та валив дерева.

Також пропонуємо переглянути ще кілька яскравих кадрів тижня, що минає.

Фото: Інна Бородаєва

Жінка заглядає в коробку під час Всеукраїнської акції "Обери подарунок країні на наступні 5 років", організованої Всеукраїнською ініціативою "Активна громада", на Хрещатику в Києві.

Фото: Данііл Шамкін

Актори під час вистави "ГолохваcтОFF" за мотивами п’єси українського письменника Михайла Старицького "За двома зайцями" на сцені Київського державного академічного театру драми і комедії на лівому березі Дніпра.

Фото: Олексій Ковальов

Актори Луганського обласного академічного українського музично-драматичного театру на сцені під час прем’єри вистави "Вій" за твором Миколи Гоголя в Сєвєродонецьку.

Фото: Юрій Рильчук

Актори першого в Україні театру ветеранів та волонтерів АТО/ООС під час показу вистави "12 ніч, або Що захочете" на сцені Івано-Франківського національного академічного обласного музично-драматичного театру імені Івана Франка.

Фото: Дмитро Смольєнко

Краєвид під час екскурсії "Ніч на Січі" на острові Хортиця в Запоріжжі.

Фото: Сергій Гудак

Учасники гурту "Вася Club" під час Фестивалю сучасної української музики "Твоя країна Fest" у Мукачеві.

Фото: В'ячеслав Мадієвський

Учасник фестивалю воркаут-культури Ukrainian Workout Battles 2019 у Харкові.

Фото: Дмитро Смольєнко

Ігровий момент матчу відбіркового етапу чемпіонату України УСЛ 3х3 у Запоріжжі.

Фото: Данііл Шамкін

Учасники спільного масового заняття йогою на фестивалі йоги, приуроченому до V Міжнародного дня йоги-2019, у Маріїнському парку Києва.

Фото: В'ячеслав Мадієвський

Випускники Військового інституту танкових військ Національного технічного університету "Харківський політехнічний інститут".

Фото: Сергій Гудак

Екскаватор на території Ужгородського сміттєзвалища.

Фото: Олександр Лапін

Кошеня під час благодійного ярмарку-виставки безпритульних тварин "Хвіст-фест" на Європейській площі Вінниці.

Фото: Віктор Кошмал

Купання коней у водоймі Біловодського району Луганської області.

Фото: Юлій Зозуля

Жінка з собакою купаються у річці в Черкасах.

Фото: Олександр Лапін

Комунальники виганяють лебедя з його помешкання на озері, щоб провести там ремонтні роботи, на території Центрального парку культури та відпочинку в Вінниці.