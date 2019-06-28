Наглядова рада "Суспільного" скасувала звільнення Аласанії

Наглядова рада Національної суспільної телерадіокомпанії України скасувала власне рішення щодо дострокового розірвання договору з головою правління мовника Зурабом Аласанією після винесення судового рішення про незаконність його звільнення.

Про це написав Аласанія на своїй сторінці у Facebook.

"Сьогодні НР зібралася і скасувала своє рішення про дострокове припинення контракту. Це означає, що за кілька днів... я буду відновлений на позиції голови правління ПАТ НСТУ і продовжу працювати... Віддаю належне наглядовій раді "Суспільного" і вважаю це чесним і мужнім вчинком", - йдеться у дописі.

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Аласанія уточнив — у разі, якщо наглядова рада не скасувала б власного рішення, процедура його відновлення в посаді розтягнулася, оскільки перед цим Аласанії довелося б спочатку звільнитися з посади.

"Подібне "обнулення" ситуації і відновлення статус-кво в незалежному мовнику, сподіваюся, стане першим кроком до злагодженої роботі разом", - підсумував Аласанія.

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Як повідомлялося, 31 січня Наглядова рада НСТУ ухвалила рішення про дострокове припинення контракту з головою правління Суспільного мовлення Зурабом Аласанією, ініціатором чого став член Наглядової ради В’ячеслав Козак. Згідно з цим рішенням, Аласанія мав працювати ще два тижні.

12 лютого Наглядова рада НСТУ ухвалила рішення, яким встановила дату розірвання контракту з Аласанією 6 травня 2019 року, тобто після президентських виборів.

Аласанія подав до суду на НСТУ та членів Наглядової ради у лютому.

19 червня Шевченківський районний суд міста Києва визнав незаконним та скасував рішення Наглядової ради ПАТ “Національна суспільна телерадіокомпанія України” про дострокове припинення контракту з головою правління UA: Суспільне мовлення Зурабом Аласанією.

Звільнений з посади голови правління Суспільного мовлення Зураб Аласанія планував обіймати посаду головного експерта при правлінні UA: Суспільне мовлення, поки рішення суду про поновлення його на посаді не набере законної сили.