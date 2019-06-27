Нацрада планує за тиждень провести засідання, в порядку денному - понад 200 питань

Нацрада з питань телебачення і радіомовлення планує 4 липня провести засідання і розглянути 207 питань.

Серед питань - зокрема й продовження для телерадіоорганізацій дозволів на тимчасове мовлення в зоні проведення Операції об'єднаних сил.

Про це йдеться у порядку денному засідання, оприлюдненому на сайті медіарегулятора.

Зокрема, передбачається розгляд 16 питань, пов'язаних із національною безпекою в інформаційній сфері на територіях із особливим режимом мовлення. Йдеться про продовження чинних і видачі нових дозволів на тимчасове мовлення військовій радіостанції АрміяFM (Центральна телерадіостудія Міністерства оборони України), радіостанціям KISS FM, ХІТ ФМ, "Громадське радіо", "Радіо РОКС", "Радіо УНА", "Стильное", "Перець FM, Херсон ФМ, а також ПАТ «НСТУ» («Українське радіо», «Радіо «Промінь», «Українське радіо.Пульс», «UA: ПЕРШИЙ», «UA: КУЛЬТУРА», «UA: ДОНБАС», «UA: Крим», «UA: ХЕРСОН») і телеканалу UA|TV.

Зі свого боку керівник Військового телебачення України та радіостанції АрміяFМ Яна Холодна на своїй сторінці у Facebook запевнила, що представники їхньої ТРО обов'язково прийдуть на засідання регулятора 4 липня.

Як повідомляв Укрінформ, напередодні колишній ведучий програм на АрміяFM, учасник АТО та блогер Олег Болдирєв (Мартін Брест) повідомив, що радіостанція АрміяFM може припинити мовлення в зоні проведення Операції об'єднаних сил (ООС) і на окупованих територіях у зв'язку з тим, що Національна рада з питань телебачення і радіомовлення все ще не продовжила ліцензіату дозволи на тимчасове мовлення через блокування роботи регулятора деякими його членами.

Він уточнив, що 11 липня АрміяFM може втратити мовлення в Гірнику, Бахмутівці і на Чонгарі, а 2 серпня — в Маріуполі, Бахмуті, Волновасі, Слов'янську, Краматорську, Світлодарську та в Попасній.

Нацрада вже шість разів поспіль не могла провести засідання через відсутність кворуму. Останнє було заплановано на 13 червня.

Як стало відомо Укрінформу, причиною цього є відсутність першого заступника голови Нацради Ольги Герасим’юк і ще двох членів – Валентина Коваля та Олега Черниша, які йдуть у відпустки.

Нацрада призупинила ухвалення рішень, доки не буде висновків від парламентського профільного комітету або Президента України щодо коректності кадрових рішень, зокрема призначення на посаду члена Нацради Володимира Горковенка.

4 травня Президент Петро Порошенко призначив завідувача відділу Головного департаменту інформаційної політики АП Володимира Горковенка членом Національної ради з питань телебачення і радіомовлення замість звільненого за власним бажанням Юрія Артеменка.

Водночас перший заступник голови Національної ради з питань телебачення і радіомовлення Ольга Герасим’юк заявила, що вважає звільнення Артеменка неналежним чином оформленим, тому не відкриває засідань Нацради.

24 травня Президент Володимир Зеленський скасував укази про звільнення Юрія Артеменка з посади члена Нацради з питань телебачення та радіомовлення, а також про призначення Горковенка членом Нацради.