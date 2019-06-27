Напад на ексмера Конотопа розслідує посилена група Нацполіції

Національна поліція створила посилену слідчо-оперативну групу для розслідування нападу на колишнього міського голову Конотопа Артема Семеніхіна.

Про це повідомляє пресслужба МВС.

"До складу посиленої слідчо-оперативної групи увійшли керівники Департаменту карного розшуку, Головного слідчого управління, а також інших необхідних підрозділів", - йдеться у повідомленні.

Як зазначається, учасники групи вже обговорили хід розслідування нападу на колишнього міського голову м. Конотопа, який одночасно є кандидатом у народні депутати.

Як повідомляв Укрінформ, в Конотопі близько першої години ночі 27 червня скоєно напад на колишнього міського голову Артема Семеніхіна.

Наразі Семеніхіна транспортують на лікування до Київського інституту нейрохірургії.

Всеукраїнське об'єднання "Свобода" розцінює напад на Артема Семеніхіна як політичну розправу.