Суд відклав розгляд справи щодо оскарження нового правопису

“З метою надання відповідачу часу для підготовки відзиву на позов та розміщення оголошення у засобах масової інформації про слухання справи суд відклав її розгляд до 15 серпня 2019 року”, - ідеться в повідомленні.

У суді нагадують, що позивачка звернулась до суду в інтересах своєї доньки, учениці 7-го класу, та просить суд визнати протиправною та нечинною постанову Кабінету міністрів України №437 від 22 травня 2019 року «Питання українського правопису».

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Як повідомляв Укрінформ, цією постановою схвалено нову редакцію правопису.

Міністерство освіти і науки України рекомендувало вже з 3 червня 2019 року застосовувати норми та правила нової редакції правопису.