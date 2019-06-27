Суд відклав розгляд справи щодо оскарження нового правопису

Суд відклав розгляд справи щодо оскарження нового правопису

Укрінформ
Окружний адміністративний суд міста Києва відклав до 15 серпня розгляд справи щодо оскарження нової редакції українського правопису.

Відповідне рішення ухвалено на підготовчому засіданні, повідомляє пресслужба суду.

“З метою надання відповідачу часу для підготовки відзиву на позов та розміщення оголошення у засобах масової інформації про слухання справи суд відклав її розгляд до 15 серпня 2019 року”, - ідеться в повідомленні.

У суді нагадують, що позивачка звернулась до суду в інтересах своєї доньки, учениці 7-го класу, та просить суд визнати протиправною та нечинною постанову Кабінету міністрів України №437 від 22 травня 2019 року «Питання українського правопису».

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Як повідомляв Укрінформ, цією постановою схвалено нову редакцію правопису.

Міністерство освіти і науки України рекомендувало вже з 3 червня 2019 року застосовувати норми та правила нової редакції правопису.

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