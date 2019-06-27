Суд відклав розгляд справи щодо оскарження нового правопису
Відповідне рішення ухвалено на підготовчому засіданні, повідомляє пресслужба суду.
“З метою надання відповідачу часу для підготовки відзиву на позов та розміщення оголошення у засобах масової інформації про слухання справи суд відклав її розгляд до 15 серпня 2019 року”, - ідеться в повідомленні.
У суді нагадують, що позивачка звернулась до суду в інтересах своєї доньки, учениці 7-го класу, та просить суд визнати протиправною та нечинною постанову Кабінету міністрів України №437 від 22 травня 2019 року «Питання українського правопису».
Як повідомляв Укрінформ, цією постановою схвалено нову редакцію правопису.
Міністерство освіти і науки України рекомендувало вже з 3 червня 2019 року застосовувати норми та правила нової редакції правопису.