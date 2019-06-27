САП направила до суду справу щодо ексдиректора “Чорнобильський спецкомбінат”

Прокурори САП направили до суду справу відносно колишнього гендиректора державного спеціалізованого підприємства (ДСП) «Чорнобильський спецкомбінат».

Відповідна інформація оприлюднена на сторінці відомства у Facebook.

“У четвер, 27 червня 2019 року, обвинувальний акт за ч.2 ст.364 Кримінального кодексу України (зловживання службовим становищем) скеровано до Іванківського районного суду Київської області для розгляду по суті”, - йдеться у повідомленні.

У ході слідства було встановлено, що у 2016 році директор держпідприємства підписав ряд угод про постачання пального з переможцем аукціону – приватним підприємством. Проте у подальшому директор держпідприємства підписав додаткові угоди про збільшення ціни товару.

При цьому, директору було достовірно відомо про відсутність документального підтвердження збільшення ринкової ціни товару, як підстави для укладення додаткових угод про підняття закупівельної ціни пального.

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Як наслідок, ціни за пальне суттєво збільшились, натомість його кількість – зменшилась, що призвело до безпідставного отримання приватною структурою грошових коштів за поставку пального.

Загалом, зловживання посадовця завдали ДСП «Чорнобильський спецкомбінат» шкоди у вигляді безпідставного перерахування вказаним підприємством майже 1 млн гривень за придбання пального по завищених цінах та у менших об’ємах, ніж визначені договором.