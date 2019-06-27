У Німеччині відбулася акція на підтримку українських заручників у Росії

У столиці Німеччині Берліні відбулася акція на підтримку українських заручників у Росії.

Про це повідомляє “Радіо Свобода”.

Її учасники принесли до будівлі російського посольства плакати із фотографіями засуджених українців і вимагали їхнього звільнення.

За даними Міністерства закордонних справ, Росія незаконно утримує понад 70 українців. До цього числа не входять 24 українські моряки, захоплені Росією біля Керченської протоки наприкінці листопада 2018 року.