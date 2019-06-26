Сучасні технології допомагають російським ЗМІ поширювати фейки - Золотухін

Не варто розглядати кіберзагрози окремо від загального безпекового контексту.

Про це заступник міністра інформаційної політики України Дмитро Золотухін сказав на конференції «За цифровою завісою. Громадянське суспільство vs спонсоровані державою кібератаки» у Брюсселі (Бельгія), повідомляє прес-служба МІП.

«В Україні зараз, як і в 2014 році, спостерігається велика кількість фейкових повідомлень про мінування громадських місць. Очевидно, що такі ситуації не можна вважати кібератаками, проте всі ці повідомлення здійснюються за допомогою сучасних технологій: смартфонів, електронних поштових сервісів і месенджерів тощо», - сказав Золотухін. Цей приклад, за його словами, демонструє, що сучасні інструменти, які використовуються для дестабілізації ситуації у державах, завжди знаходяться на межі кількох сфер та зачіпають широке коло юридичних і репутаційних питань.

Учасники дискусії обговорили також російські операції впливу на ЗМІ та осіб, що здійснюються в кіберпросторі. Також увагу приділили юридичним та репутаційним ризикам, що пов’язані з кібератаками. Заступник міністра зазначив, що через гібридну природу сучасних загроз важко дати їм чітке юридичне визначення або віднести їх виключно до однієї конкретної сфери.

Конференція була організована неурядовою організацією Promote Ukraine разом із партнерами, щоб сприяти взаємодії представників громадянського суспільства із України та Європи у боротьбі із кіберзагрозою Кремля.

Міністерство інформаційної політики України та неурядова організація Promote Ukraine підписали Меморандум про співпрацю у сфері розвитку інформаційного суспільства в Україні та захисту національного інформаційного простору у серпні 2015 року.