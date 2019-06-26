Уряд затвердив держзамовлення у вишах

Уряд затвердив обсяги державного замовлення на підготовку фахівців, наукових, науково-педагогічних та робітничих кадрів, на підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів.

Відповідне рішення ухвалено на засіданні 26 червня, повідомляє прес-служба Міністерства освіти та науки.

Зокрема, збільшено обсяги на інженерні спеціальності та природничо-математичні спеціальності, вчителів.

“Як і попередні роки, під час формування держзамовлення ми продовжуємо передусім орієнтуватися на потреби ринку праці. За нашим поданням Мінекономіки цьогоріч збільшило замовлення на інженерні спеціальності, а також спеціальності природничо-математичного циклу. Аналіз ринку праці свідчить, що фахівці з цією освітою є не тільки затребуваними, але й добре оплачуваними. Тобто вже після завершення навчання випускник зможе швидко працевлаштуватися і заробляти реальні кошти. Також збільшується й кількість бюджетних місць для підготовки вчителів. Водночас ми зменшуємо замовлення на так звані кон’юнктурні спеціальності, наприклад, зменшено кількість бюджетних місць для підготовки політологів та фінансистів”, - поінформувала міністр освіти і науки Лілія Гриневич.

Так, затверджено 36 тис. 732 місця - для молодших спеціалістів (з них 33,7 тис. денна форма), 79 тис. 854 місця - для бакалаврів (з них 72,6 тис. денна форма), 55 тис. 379 місць - для магістрів (з них 45,6 тис. денна форма).

Цього року на 899 місць зросло держзамовлення для бакалаврів, оскільки збільшилась кількість випускників шкіл.

Загалом же державне замовлення на підготовку бакалаврів, порівнюючи з 2018 роком, збільшено за такими галузями та спеціальностями:

- 01 Освіта - 5,02%;

- 114 Статистика – 14,3%;

- 132 Матеріалознавство – 12,5%;

- 135 Суднобудування – 13%;

- 162 Біотехнології та біоінженерія – 25%;

- 163 Біомедична інженерія – 26,3%;

- 171 Електроніка – 9,1%.

Водночас передбачено зменшення місць за такими галузями:

- 05 Соціальні та поведінкові науки - 1,5% (зокрема, за спеціальностями 051 Економіка - 3,6%, 052 Політологія - 1,2%);

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- 07 Управління та адміністрування - 3,2% (зокрема, за спеціальностями 071 Облік і оподаткування - 2,7%, 072 Фінанси, банківська справа та страхування - 3,5%, 073 Менеджмент - 3,8%).

Обсяг державного замовлення для магістрів медичного, фармацевтичного та ветеринарного спрямування цьогоріч становить 5 тис. 804 місця.

Найбільша зміна в державному замовленні цього року відбулася за освітнім ступенем “Магістр” для вступників на основі диплома бакалавра. “Порівнюючи з минулим роком, кількість таких місць скоротилася на 11,0%. Це зумовлено зменшенням кількості випускників вишів, які здобули ступінь бакалавра у 2019 році. Важливо, що пропорційно до випуску з бакалаврату держзамовлення складає той самий відсоток, що й минулого року”, - зазначили в Міносвіти.

Загалом же 2019 року за всіма освітньо-кваліфікаційними рівнями (бакалавр/магістр медичного, фармацевтичного та ветеринарного спрямування/магістр/молодший спеціаліст), на аспірантуру та докторантуру державне замовлення становить 182 тис. 567 місць. З них 161 тис. 794 місця – замовлення на підготовку фахівців за денною формою навчання, поінформували в міністерстві.