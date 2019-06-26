Уряд урегулював своєчасну виплату і доставку пенсій

Уряд ухвалив постанову "Про внесення змін до бюджету Пенсійного фонду України на 2019 рік”, якою забезпечується своєчасна та в повному обсязі виплата і доставка пенсій.

Відповідне рішення ухвалено на засіданні уряду в середу, інформує Мінсоцполітики.

"Кабінет міністрів ухвалив рішення для своєчасної та в повному обсязі виплати і доставки пенсій", - ідеться у повідомленні.

Як повідомляється, ухваленою постановою забезпечується своєчасна та в повному обсязі виплата пенсій з урахуванням перерахунків, проведених згідно із постановою Кабінету міністрів України від 20 лютого 2019 р. № 124 "Питання проведення індексації пенсій у 2019 році”.

Окрім того, документом запроваджується введення доплати до пенсії, передбаченої постановою Кабінету міністрів України "Про внесення змін до постанови Кабінету міністрів України від 20 лютого 2019 р. № 124”.