Злочини проти Майдану: ексначальника СБУ Києва відпустили з-під варти

Шевченківський районний суд Києва вирішив відпустити з-під варти ексначальника управління СБУ в Києві та області Олександра Щеголєва, обвинуваченого у злочинах проти учасників Революції Гідності.

Про це повідомляє у Facebook Адвокатська дорадча група.

Як зазначається, Шевченківський суд у середу, 26 червня, змінив запобіжний захід Щеголєву із тримання під вартою на цілодобовий домашній арешт. Зараз прокурор у справі Олександр Супрун чекає текст рішення.

"Адвокати Щеголєва заявили клопотання про зміну запобіжного заходу до засідання, суд отримав клопотання поштою. Посилалися в тому числі на вчорашнє рішення Конституційного суду за поданням Савченко. Велика мотиваційна частина - звідти", - йдеться у повідомленні.

Повідомляється також, що на засіданні досліджували відео 5-го каналу.

Колишній начальник СБУ в м. Києві та Київській області Щеголєв обвинувачується в організації та здійсненні силового штурму протестуальників на Майдані шляхом проведення антитерористичної операції, у тому числі її силової фази, у домі профспілок.

Щеголєв був затриманий 20 серпня 2015 року, а наступного дня Печерський районний суд Києва заарештував його. 29 вересня 2015 року ГПУ завершила щодо Щеголєва досудове розслідування. Увесь цей час Щеголєв перебував під вартою.

Як повідомляв Укрінформ, напередодні КСУ визнав неконституційним положення частини п’ятої статті 176 Кримінального процесуального кодексу, в якому йдеться про те, що до підозрюваних у тероризмі, злочинах проти основ національної безпеки України, перешкоджанні діяльності Збройних сил неможливо застосувати більш м’який запобіжний захід, крім тримання під вартою. Відповідне рішення ухвалила Велика палата КСУ у четвер за конституційною скаргою громадян, серед яких - народний депутат Надія Савченко, а також ексголова Апеляційного суду АР Крим Валерій Чорнобук.