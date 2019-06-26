Злочини проти Майдану: ексначальника СБУ Києва відпустили з-під варти

Злочини проти Майдану: ексначальника СБУ Києва відпустили з-під варти

Укрінформ
Шевченківський районний суд Києва вирішив відпустити з-під варти ексначальника управління СБУ в Києві та області Олександра Щеголєва, обвинуваченого у злочинах проти учасників Революції Гідності.

Про це повідомляє у Facebook Адвокатська дорадча група.

Як зазначається, Шевченківський суд у середу, 26 червня, змінив запобіжний захід Щеголєву із тримання під вартою на цілодобовий домашній арешт. Зараз прокурор у справі Олександр Супрун чекає текст рішення.

"Адвокати Щеголєва заявили клопотання про зміну запобіжного заходу до засідання, суд отримав клопотання поштою. Посилалися в тому числі на вчорашнє рішення Конституційного суду за поданням Савченко. Велика мотиваційна частина - звідти", - йдеться у повідомленні.

Повідомляється також, що на засіданні досліджували відео 5-го каналу.

Колишній начальник СБУ в м. Києві та Київській області Щеголєв обвинувачується в організації та здійсненні силового штурму протестуальників на Майдані шляхом проведення антитерористичної операції, у тому числі її силової фази, у домі профспілок.

Щеголєв був затриманий 20 серпня 2015 року, а наступного дня Печерський районний суд Києва заарештував його. 29 вересня 2015 року ГПУ завершила щодо Щеголєва досудове розслідування. Увесь цей час Щеголєв перебував під вартою.

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Як повідомляв Укрінформ, напередодні КСУ визнав неконституційним положення частини п’ятої статті 176 Кримінального процесуального кодексу, в якому йдеться про те, що до підозрюваних у тероризмі, злочинах проти основ національної безпеки України, перешкоджанні діяльності Збройних сил неможливо застосувати більш м’який запобіжний захід, крім тримання під вартою. Відповідне рішення ухвалила Велика палата КСУ у четвер за конституційною скаргою громадян, серед яких - народний депутат Надія Савченко, а також ексголова Апеляційного суду АР Крим Валерій Чорнобук.

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