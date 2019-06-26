В Україну не пустили депутата Держдуми

Під час заходів прикордонного контролю пасажирів у пункті пропуску «Бориспіль» прикордонники не пустили російського політика, який прилетів рейсом з Риги в столичний аеропорт.

Про це повідомляє пресслужба Державної прикордонної служби України.

"Під час заходів прикордонного контролю пасажирів у пункті пропуску «Бориспіль» прикордонники зупинили громадянина Росії. Охоронці кордону з’ясували, що російському політику заборонено в’їзд в Україну правоохоронними органами", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що наразі громадянина РФ через державний кордон не пропущено та повернуто зворотним рейсом.