27 червня: народний календар і астровісник

Сьогодні Мефодія; чи чекати сім тижнів негоди, освячуємо новий одяг і трохи про флешбек Меркурія

Сьогодні святителя Мефодія, патріарха Константинопольського – знаного поборника християнства і захисника ікон. Мефодій жив у ІХ столітті. Народився в заможній родині на Сицилії, рано залишив батьківську домівку й став ченцем. Святий пережив чотирьох імператорів, які були іконоборцями. За правління одного з них – імператора Феофіла – Мефодія було кинуто до ями, в якій він провів довгих сім років. До того його піддали тортурам, пошкодивши нижню щелепу – святий майже не міг їсти, лише пив воду. Але коли до влади прийшла блаженна цариця Феодора (вона була співправителькою при малолітньому імператорі Михаїлі ІІІ), Святого Мефодія було звільнено. Тоді ж у Константинополі було скликано Помісний Собор під головуванням Мефодія, на якому було поновлено шанування ікон та встановлено святкування перемоги Православ’я, яке й донині здійснюють у першу неділю Великого посту.

Дощовий день на Мефодія обіцяє сім тижнів негоди. Також цього дня освячували новий одяг, аби він захищав власника від лихого ока і різних болячок. Святому Мефодію молилися від сильного зубного болю і різних хворобах ротової порожнини.

З іменинами вітайте Володимира, Миколу, Олександра, Павла, Мстислава, Георгія.

24-та місячна доба. Головна астрологічна подія: Меркурій залишає сектор Рака й переходить у сектор Лева. До того ж Меркурій до кінця серпня «робитиме петлю». Зорі віщують загострення всіх протиріч, значне підвищення рівня конфліктності. Цьому періоду можна дати «червону» позначку – мовляв, обережно, “вибухонебезпечно” в емоційному плані! Конфліктність спостерігатиметься абсолютно на всіх рівнях: від простого побутового й закінчуючи заплутаним міжнародним. Зміниться риторика і саме розуміння того, що відбуватиметься. Нас накриє чергова хвиля безапеляційності суджень та суб’єктивності оцінок. Хтось відчайдушно намагатиметься «осідлати» потрібну хвилю, але чи вистачить сміливцю сил та вміння – це вже інше питання. Ті ж, хто не бачить себе ані в ролі міцноногого серфінгіста, ані в ролі вдячного глядача з квітами на березі, сидітиме, подібно Йоні, в темному китовому череві. Що ж: принаймні є нагода подумати.

Згідно з даними Центральної геофізичної обсерваторії України, найхолоднішим цей день у Києві був у 1929 році – +7,8, а найтеплішим у 1961 – +32,7.