Завтра набирає чинності закон про відповідальність за наругу над могилами захисників України

Закон доповнює Кримінальний кодекс нормою про покарання осіб, які вчинили наругу над місцем поховання або пам’ятником осіб, які захищали суверенітет України, брали участь у відсічі збройної агресії РФ у Донецькій та Луганській областях, учасників Революції Гідності, борців за незалежність України у XX столітті.

Текст закону “Про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення та Кримінального кодексу України щодо відповідальності за незаконні дії стосовно державних нагород, незаконне носіння військової форми одягу та наругу над місцем поховання захисника суверенітету та територіальної цілісності України та деяких інших осіб” доступний на сайті “Голосу України”.

Він набирає чинності з наступного дня після його опублікування.

Закон передбачає доповнення статті 297 Кримінального кодексу нормою про покарання осіб, які вчинили наругу над місцем поховання або пам’ятником осіб, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України і брали безпосередню участь в антитерористичній операції, у здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях, учасників Революції Гідності, борців за незалежність України у XX столітті. Такі діяння каратимуться обмеженням волі на строк від 3 до 5 років або позбавленням волі на той самий строк.

Також закон вносить зміни до Кодексу України про адміністративні правопорушення, які передбачають посилення адміністративної відповідальності за купівлю, продаж, обмін чи іншу оплатну передачу ордена, медалі, нагрудного знака до почесного звання та їх привласнення або носіння особою, яка не має на те права, чи незаконне зберігання. Такі діяння будуть каратися попередженням або накладенням штрафу від 50 до 100 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з конфіскацією відповідного ордена, медалі, нагрудного знака до почесного звання, тоді як раніше це тягло за собою попередження або накладення штрафу від одного до двох неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Також КУпаП доповнюється нормою, що незаконне виготовлення ордена, медалі, нагрудного знака до почесного звання, нагрудного знака лауреата державної премії, президентської відзнаки, орденської стрічки, стрічки медалей на планках з метою збуту або носіння особою, яка не має на це права, або носіння, збут підробленого ордена, медалі, нагрудного знака до почесного звання, нагрудного знака лауреата державної премії, президентської відзнаки, орденської стрічки, стрічки медалей на планках – тягнуть за собою накладення штрафу у розмірі від 100 до 200 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з конфіскацією відповідної державної нагороди, орденської стрічки і стрічки медалей на планках.

Також до КУпаП доповнюється статтею, яка передбачає покарання за незаконне носіння військової форми одягу зі знаками розрізнення військовослужбовців які не мають на це права. Це буде тягнути за собою попередження або накладання штрафу у розмірі від 150 до 200 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян із конфіскацією відповідної форми одягу із знаками розрізнення військовослужбовців ЗСУ або інших військових формувань, утворених відповідно до законів України.

Як повідомляв Укрінформ, Верховна Рада ухвалила закон 6 червня, 25 червня його підписав Президент.