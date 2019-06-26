У Києві затримали одного з основних спонсорів "ЛНР" - Луценко

Правоохоронці затримали одного з основних спонсорів терористів із "ЛНР".

Про це у Facebook повідомив генпрокурор Юрій Луценко.

“Разом з СБУ затримали громадянина Д. Держака, заступника директора і сина власника ЛЛВЗ Луга- Нова - одного з основних спонсорів терористів з ЛНР”, - написав Луценко.

Він додав, що затриманий проживав у Києві з посвідченням «ветерана бойових дій».

“Хоча є в цій справі і ще одне непросте питання - чи не відпустить сепаратиста суд на домашній арешт після вчорашнього рішення Конституційного суду, який за поданням Надії Савченко постановив, що арешт за статтями про тероризм не є обов‘язковим запобіжним заходом!” - резюмував генпрокурор.

Як повідомлялося, 25 червняКонституційний суд визнавнеконституційним положення частини п’ятої статті 176 Кримінального процесуального кодексу, в якому йдеться про те, що до підозрюваних у тероризмі, злочинах проти основ національної безпеки України, перешкоджанні діяльності Збройних сил неможливо застосувати більш м’який запобіжний захід, крім тримання під вартою.

Відповідне рішення ухвалила Велика палата КСУ за конституційною скаргою громадян, серед яких - народний депутат Надія Савченко, а також ексголова Апеляційного суду АР Крим Валерій Чорнобук.

Як повідомляє пресслужба прокуратури Київської області, учора, 25 червня, проведено обшук за місцем проживання вказаного громадянина. У ході обшуку виявлено та вилучено посвідчення «удостоверение личности военнослужащего ЛНР» та «удостоверение ветерана боевых действий», видані на його ім’я.

На даний час чоловік затриманий у порядку ст. 208 КПК України. Підготовлено повідомлення про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 258-5 ККУ та клопотання про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою без внесення застави.