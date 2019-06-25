ВККСУ визнала ще 11 суддів такими, що відповідають займаній посаді
Укрінформ
Вища кваліфікаційна комісія суддів України визнала ще 11 суддів місцевих судів із 15 такими, що відповідають займаній посаді.
Про це інформують у ВККСУ.
“11 суддів визнано такими, що відповідають займаній посаді”, - зазначається у повідомленні.
Окрім того, щодо трьох суддів ВККСУ оголосила перерву в розгляді питання, а визначення результатів кваліфоцінювання судді Печерського районного суду міста Києва Романа Новака знято з розгляду.
З прізвищами суддів щодо яких визначалися результати кваліфоцінювання можна ознайомитися на сайті ВККСУ.