Родичі загиблих у катастрофі MH17 сподіваються, що лист до ПАРЄ змусить РФ до співпраці

Нідерландський адвокат Веру Мева, який представляє інтереси 100 родичів загиблих рейсу МН17 у ЄСПЛ, сказав, що його клієнти сподіваються, що лист, який фонд “Авіакатастрофа” направив до ПАРЄ минулого тижня, змусить РФ співпрацювати у розслідуванні катастрофи МН17.

Про це він сказав в ексклюзивному коментарі кореспонденту Укрінформу в Гаазі.

“Мої клієнти підтримують лист до Ради Європи. Росія взагалі не співпрацює, тому це може бути спосіб змусити її до співпраці. Водночас мої клієнти розуміють, що наївно думати, що Росія буде співпрацювати, бо вони так і не зробили цього досі”, - сказав Мева.

Він також розповів, що його клієнти відчули полегшення після оприлюднення міжнародною Спільною слідчою групою (JIT) чотирьох імен причетних до збиття Боїнга. Також було названо дату, коли відбудеться суд - 9 березня 2020 року.

“Було багато побоювань, що ніхто не понесе покарання, але зараз вони вже знають, що судовий розгляд відбудеться, названа дата початку процесу. Мої клієнти відчули полегшення, бо кілька підозрюваних ідентифіковані, але також є і розчарування від того, що людина, яка віддала наказ збити МН17 і той, хто натиснув кнопку і запустив “Бук” не знайдені, але ми сподіваємося, що вони також будуть знайдені. З’явилося відчуття, що ми стали на крок ближче до справедливості”, - зазначив адвокат.

Він також наголосив, що для його клієнтів також важливо, що засідання суду відбудеться, навіть якщо підозрювані не будуть присутніми.

“У Нідерландах це звичне і поширене явище, коли процес відбувається без присутності підозрюваних. І хоча мої клієнти розуміють, що скоріше за все їх не буде, але їм хочеться вірити, що вони таки зможуть побачити підозрюваних у суді і отримати відповіді на свої питання, але вони також дивляться реалістично на ситуацію і усвідомлюють, що вони навряд чи з’являться у суді”, - повідомив Веру Мева.

За його словами, родичі загиблих у катастрофі MH17 дуже розчаровані заявами прем'єр-міністра Малайзії Махатхіра Мохамада, який висловив сумніви щодо об’єктивності очолюваного Нідерландами міжнародного розслідування трагедії, і продовжує наполягати, що немає переконливих доказів того, що Росія має нести відповідальність за катастрофу.

“Щодо заяв прем’єр-міністра Малайзії, то мої клієнти сприйняли це як ляпас і дуже розчаровані цим”, - наголосив Мева.

Читайте також: Нідерландський фонд МН17 вимагає не допустити повернення Росії в ПАРЄ

Як повідомляв Укрінформ, у ніч проти вівторка 25 червня 2019 року ПАРЄ прийняла резолюцію, яка може повернути Росію до Асамблеї. Йдеться про внесення зміни до регламенту ПАРЄ, що може ускладнити або заблокувати накладання санкцій на російську делегацію та забезпечити її повернення до Асамблеї без виконання міжнародних зобов’язань. Резолюція також передбачає введення для російської делегації виключної процедури, що дозволяє заявитися на літню сесію.

Минулого тижня фонд “Авіакатастрофа”, який представляє велику групу родичів жертв трагедії МН17, направив лист до ПАРЄ з вимогою не допустити повернення Росії права голосу в ПАРЄ.

Як повідомлялося, 19 червня Міжнародна спільна слідча група з розслідування катастрофи МН17 офіційно назвала причетних до збиття малайзійського Boeing-777.

Це громадянин України Леонід Харченко, який воював на боці "ДНР", а також троє громадян РФ: полковник ГРУ Генерального штабу Збройних сил РФ, очільник "ГРУ ДНР" Сергій Дубинський, якого вважають організатором бойового застосування установки "Бук"; підполковник запасу російських ПДВ Олег Пулатов, причетний до перевезення "Бука", який займався організацією охорони району падіння уламків збитого літака; Ігор Гіркін - відставний офіцер збройних сил РФ, колишній полковник ФСБ, активний учасник російської збройної агресії в Україні.

Пасажирський Boeing-777 "Малайзійських авіаліній", що виконував рейс МН17 з Амстердама в Куала-Лумпур, був збитий збройними силами РФ на окупованому Донбасі 17 липня 2014 року. На борту авіалайнера перебували 283 пасажири і 15 членів екіпажу, всі вони загинули.

Міжнародна слідча група повідомила, що літак був збитий зенітно-ракетним комплексом "Бук", який належить 53-ій зенітно-ракетній бригаді протиповітряної оборони російських збройних сил, дислокованій у Курську.

У травні 2018 року Нідерланди та Австралія офіційно обвинуватили Росію у причетності до катастрофи рейсу МН17.