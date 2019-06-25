В Україні гостро стоїть проблема доступу до ліків людей з інтелектуальними порушеннями

В Україні склалася неприпустима ситуація з доступом до лікарських засобів для людей з інтелектуальними порушеннями, зокрема лише 6% із них отримують ліки безкоштовно.

Про це на пресконференції в Укрінформі заявила керівник проєкту ВГО “Коаліція захисту прав осіб з інвалідністю внаслідок інтелектуальних порушень” Раїса Кравченко.

"В Україні спостерігається неприпустима ситуація з доступом до ліків людей з інтелектуальними порушеннями”, - сказала вона.

Кравченко розповіла, що у квітні-травні організація за підтримки Міжнародного фонду «Відродження» провела моніторинг стану виконання державних гарантій щодо безоплатного або пільгового доступу до лікарських засобів для осіб з інвалідністю внаслідок інтелектуальних або психічних порушень. Моніторинг здійснювався у 25 регіонах України шляхом опитування законних представників людей з психіатричними діагнозами, лікарів-психіатрів, самих людей з інвалідністю. Згідно з отриманими даними 81% пацієнтів з інтелектуальними порушеннями купували ліки за повною вартістю.

“На пільгових умовах лише 6% мали змогу отримувати безоплатні ліки. Перешкодами у доступі є, насамперед, відсутність у Національному переліку (доводиться купувати сучасні ліки за кордоном), немає держпрограм з лікування для дорослих, брак коштів у місцевому бюджеті, пільгових ліків просто не вистачає, потреба часто та далеко їхати, часто для отримання рецепту для безоплатних ліків чергу треба займати о другій ночі тощо”, - сказала керівник проєкту.

За її словами, експертний аналіз законодавства виявив, що пацієнт з інтелектуальними порушеннями у стаціонарі має більші шанси отримати ліки безоплатно або на пільгових умовах. "На амбулаторному лікуванні така особа може отримати ліки за постановою №1303, якщо місцева влада знайшла на це кошти. Однак гарантій цього немає для конкретної особи з інвалідністю. Ми вважаємо це невиконанням Конвенції про права людей з інвалідність (ст.25)", - заявила Кравченко.

Керівник проєкту підкреслила, що доступ до лікарських засобів для таких людей є важливим чинником запобігання госпіталізації.

За її словами, Україна не виконує рекомендації щодо людей з інтелектуальними порушеннями, надані Комітетом ООН з прав людей з інвалідністю.

"Зокрема, в Україні було прийнято нову версію закону “Про соціальні послуги”. Серед соціальних послуг є “фізичний супровід людини”, зокрема до лікарні, в управління соцзахисту тощо. Для людей з інтелектуальними порушеннями ця послуга була виключена”, - навела приклад Кравченко.

У свою чергу начальник відділу моніторингу прав людини у сфері психічного здоров'я ДУ «Центр психічного здоров’я і моніторингу наркотиків та алкоголю МОЗ» Юлія Паскевська погодилася, що Національний перелік ліків має бути переглянуто з урахування потреб людей з інтелектуальними порушеннями.

“Ми вдячні за надану інформацію. На основі даного моніторингу ми можемо переглядати Нацперелік. Ми погоджуємося, що він потребує змін та уточнень. Водночас у цих питаннях є значна роль місцевої влади. У разі порушення доступу до пільгових ліків або інших проблем слід ставити ці питання перед місцевою владою, бо вони відповідають (за це - ред.) згідно з процесами децентралізації”, - наголосила Паскевська.