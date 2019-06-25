УПЦ КП продовжує існувати як незалежна церква — Філарет
Про це він повідомив під час пресконференції, повідомляє кореспондент Укрінформу.
“Ми на соборі винесли постанову, що ми як Українська православна церква Київського патріархату продовжуємо існувати і виходимо зі складу Православної церкви України. І тому Київський патріархат продовжує існувати як Українська православна церква Київського патріархату, не залежна ні від Константинополя, ні від Москви. І все майно, яке належало Київському патріархату, залишається майном цієї церкви... Тому ми продовжуємо існувати як незалежна церква”, - сказав Філарет.
Водночас, на його думку, Православна церква України почала “рейдерські атаки” і “захоплення храмів”.
“Уже захопили Феодосіївський ставропігійний чоловічий монастир, Успенську церкву в місті Києві, зараз планується захоплення Володимирського собору. Думаю, цими об'єктами не обмежаться і будуть намагатися “захоплювати” храми Київського патріархату”, - зазначив він.
У цьому зв'язку Філарет зазначив, що звертається до правоохоронних органів, щоб захистити “права і свободи віруючих Київського патріархату”.
“Якщо наша влада не буде нас захищати, ми будемо звертатися до європейської громадськості”, - додав він.
Як повідомляв Укрінформ, Священний синод Православної церкви України ухвалив рішення позбавити почесного патріарха ПЦУ Філарета права управління Київською єпархією, але залишив у складі єпископату ПЦУ.
У Києві в грудні 2018 року відбувся об'єднавчий церковний Собор, на якому ліквідували УПЦ КП, створили ПЦУ та обрали її предстоятелем митрополита Епіфанія, який на той час був намісником предстоятеля УПЦ КП Філарета. У ході Собору до складу новоствореної церкви увійшли Українська православна церква Київського патріархату, Українська автокефальна православна церква та окремі єпископи УПЦ Московського патріархату. Тоді ж Філарет підписав постанову про ліквідацію УПЦ КП. На початку січня 2019 року новостворена церква отримала Томос про автокефалію від Вселенського патріарха.
Однак уже 14 травня почесний патріарх Філарет оприлюднив звернення, в якому оголосив, що Київський патріархат продовжує існувати, а він сам залишається чинним патріархом.
29 травня предстоятель ПЦУ Епіфаній видав указ, згідно з яким документи від імені релігійного об’єднання "Українська православна церква Київського патріархату", видані після 30 січня 2019 року, є недійсними.