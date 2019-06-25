УПЦ КП продовжує існувати як незалежна церква — Філарет

Патріарх Філарет заявляє, що УПЦ КП продовжує існувати як незалежна церква.

Про це він повідомив під час пресконференції, повідомляє кореспондент Укрінформу.

“Ми на соборі винесли постанову, що ми як Українська православна церква Київського патріархату продовжуємо існувати і виходимо зі складу Православної церкви України. І тому Київський патріархат продовжує існувати як Українська православна церква Київського патріархату, не залежна ні від Константинополя, ні від Москви. І все майно, яке належало Київському патріархату, залишається майном цієї церкви... Тому ми продовжуємо існувати як незалежна церква”, - сказав Філарет.

Водночас, на його думку, Православна церква України почала “рейдерські атаки” і “захоплення храмів”.

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“Уже захопили Феодосіївський ставропігійний чоловічий монастир, Успенську церкву в місті Києві, зараз планується захоплення Володимирського собору. Думаю, цими об'єктами не обмежаться і будуть намагатися “захоплювати” храми Київського патріархату”, - зазначив він.

У цьому зв'язку Філарет зазначив, що звертається до правоохоронних органів, щоб захистити “права і свободи віруючих Київського патріархату”.

“Якщо наша влада не буде нас захищати, ми будемо звертатися до європейської громадськості”, - додав він.

Як повідомляв Укрінформ, Священний синод Православної церкви України ухвалив рішення позбавити почесного патріарха ПЦУ Філарета права управління Київською єпархією, але залишив у складі єпископату ПЦУ.

У Києві в грудні 2018 року відбувся об'єднавчий церковний Собор, на якому ліквідували УПЦ КП, створили ПЦУ та обрали її предстоятелем митрополита Епіфанія, який на той час був намісником предстоятеля УПЦ КП Філарета. У ході Собору до складу новоствореної церкви увійшли Українська православна церква Київського патріархату, Українська автокефальна православна церква та окремі єпископи УПЦ Московського патріархату. Тоді ж Філарет підписав постанову про ліквідацію УПЦ КП. На початку січня 2019 року новостворена церква отримала Томос про автокефалію від Вселенського патріарха.

Однак уже 14 травня почесний патріарх Філарет оприлюднив звернення, в якому оголосив, що Київський патріархат продовжує існувати, а він сам залишається чинним патріархом.

29 травня предстоятель ПЦУ Епіфаній видав указ, згідно з яким документи від імені релігійного об’єднання "Українська православна церква Київського патріархату", видані після 30 січня 2019 року, є недійсними.