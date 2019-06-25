На психіатричному обліку перебуває понад 1,6 мільйона українців, 700 тисяч - через алкоголь

В Україні понад 1,6 млн людей перебуває на обліку системи охорони психічного здоров'я, з них 30 тисяч постійно проживають в інтернатних закладах.

Про це на пресконференції в Укрінформі повідомила керівник проєкту ВГО «Коаліція захисту прав осіб з інвалідністю внаслідок інтелектуальних порушень» Раїса Кравченко.

“В Україні понад 1,6 млн людей перебувають на обліку системи охорони психічного здоров'я через розлади психіки та поведінки. З них майже 700 тисяч - через вживання алкоголю. За рік госпіталізовано майже 200 тисяч людей з інтелектуальними порушеннями, госпіталізація може тривати від кількох днів до багатьох років. Понад 30 тисяч людей десятиліттями мешкають в психіатричних інтернатах”, - заявила Кравченко.

За її словами, статистика щодо показників захворюваності на психіатричні хвороби не відповідає реальному стану речей.

“У світі 261 млн 240 тис. людей мають інвалідність через психіатричний діагноз. За даними дослідження ВООЗ та Світового банку, психіатричні діагнози посідають третє місце серед причин інвалідності, після серцево-судинних та онкологічних захворювань. За даними ВООЗ, до 15% населення мають інвалідність, а інтелектуальні порушення — від 1,5 до 3%. В Україні ці офіційні показники вдвічі-тричі нижчі”, - зазначила Кравченко.