За "фейкові" мінування хочуть давати шість років з конфіскацією майна

Міністерство внутрішніх справ пропонує посилити відповідальність за скоєння завідомо неправдивих злочинів, зокрема, це стосується повідомлень про мінування.

Про це повідомляється на сторінці МВС у Facebook.

"Через масові повідомлення про мінування тих чи інших об'єктів у столиці та інших регіонах країни за останній час ми ініціюємо підготовку проєкту змін до наших внутрішніх правових актів, які уточнюють регламент реагування органів правопорядку на такі повідомлення", - зазначив директор Департаменту комунікації МВС Артем Шевченко.

Він повідомив, що у МВС також готують зміни до Кримінального кодексу для посилення відповідальності за такі повідомлення.

"У ряді випадків запропонуємо збільшити термін кримінальної відповідальності та обмеження волі на строк більше шести років, а також передбачити додатково конфіскацію майна в таких випадках», - зауважив Шевченко.

Як зазначається, МВС пропонує переглянути алгоритм дій поліцейських під час реагування на повідомлення про мінування. Зокрема, після реєстрації таких повідомлень першочергово здійснювати невідкладну перевірку на відсутність «фейку». Передбачається, що цим займатимуться оперативники Департаменту кіберполіції.

У МВС пояснили, що до Нацполіції дедалі частіше надходять повідомлення про мінування різних об’єктів, які не підтверджуються. Натомість на час перевірки інформації про загрозу тимчасово блокується діяльність цих закладів, через що громадяни зазнають неабияких незручностей, а підприємства - величезних збитків.

Причому, часто повідомлення про мінування надходять від ботів із Росії та непідконтрольних територій на Сході України, наголосили у МВС.