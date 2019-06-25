Сьогодні - Міжнародний день моряка

Сьогодні у світі відзначається Міжнародний день моряка.

День встановлений у 2010 році згідно зі спеціальною резолюцією, прийнятою державами-членами Міжнародної морської організації (ІМО) на конференції в Манілі. Це професійне свято всіх людей, пов’язаних з морем, передусім, моряків торгових флотів. За статистикою, майже 80% світової торгівлі здійснюється за допомогою понад півтора мільйона спеціалістів морських професій.

Читайте також: Члени Радбезу ООН засудили напади на танкери в Оманській затоці

Цьогоріч Міжнародна морська організація з нагоди Дня моряка привертає увагу до гендерної рівності. На думку ІМО, залучення жінок до морських професій в перспективі може дати позитивний результат. І хоча нині ця тема доволі резонансна, однак вона дає змогу висвітлити можливості жінок у морських професіях.

Фото: pixabay.com