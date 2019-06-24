Яровий представив новопризначених заступників командувача Нацгвардії
Про це інформує пресслужба МВС.
"Сьогодні, 24 червня, перший заступник міністра внутрішніх справ Сергій Яровий представив керівний склад Національної гвардії України", - йдеться у повідомленні.
У відомстві нагадали, що першим заступником командувача Нацгвардії було призначено Володимира Кондратюка; заступниками командувача НГУ - Руслана Дзюбу та Юрія Лебедя.
«Заступники командувача показали себе як справжні професіонали та досвідчені офіцери. Переконаний, що з таким керівним складом Національна гвардія продовжить обраний шлях реформування. Впевнений, що ви впораєтесь з усіма викликами та завданнями, які постануть перед НГУ у наші непрості часи», - зазначив Яровий.
Як повідомлялося, Президент Володимир Зеленський 14 червня призначив Миколу Балана командувачем Національної гвардії України, а Кондратюка, Дзюбу і Лебедя - заступниками командувача НГУ.