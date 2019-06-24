Яровий представив новопризначених заступників командувача Нацгвардії

Перший заступник міністра внутрішніх справ Сергій Яровий представив новопризначених заступників командувача Національної гвардії України

Про це інформує пресслужба МВС.

"Сьогодні, 24 червня, перший заступник міністра внутрішніх справ Сергій Яровий представив керівний склад Національної гвардії України", - йдеться у повідомленні.

У відомстві нагадали, що першим заступником командувача Нацгвардії було призначено Володимира Кондратюка; заступниками командувача НГУ - Руслана Дзюбу та Юрія Лебедя.

«Заступники командувача показали себе як справжні професіонали та досвідчені офіцери. Переконаний, що з таким керівним складом Національна гвардія продовжить обраний шлях реформування. Впевнений, що ви впораєтесь з усіма викликами та завданнями, які постануть перед НГУ у наші непрості часи», - зазначив Яровий.

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Як повідомлялося, Президент Володимир Зеленський 14 червня призначив Миколу Балана командувачем Національної гвардії України, а Кондратюка, Дзюбу і Лебедя - заступниками командувача НГУ.