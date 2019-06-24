Синод ПЦУ створив Управління недільних шкіл та призначив його керівника

Священний синод ПЦУ ухвалив рішення про призначення намісника Свято-Феодосіївського чоловічого монастиря архімандрита Макарія (Папіша) головою новоутвореного Синодального управління недільних шкіл та катехізації.

Відповідне рішення журналістам оприлюднив архієпископ Чернігівський і Ніжинський Євстратій Зоря, повідомляє кореспондент Укрінформу.

“Утворити Синодальне управління недільних шкіл та катехізації, головою якого призначено архімандрита Макарія (Папіша), намісника Свято-Феодосіївського ставропігійного чоловічого монастиря м. Києва”, - йдеться у рішенні.

Синод також встановив найближчий після 1 вересня недільний день - Днем молитви про захист навколишнього природного середовища.

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Крім того, на засіданні Синоду вирішили провести 27-28 липня 2019 року загальноцерковні святкування 1031-ї річниці Хрещення Руси-України: ввечері 27 липня – Всенічне бдіння у Михайлівському Золотоверхому соборі Києва; вранці 28 липня – Божественну літургію у Малій (Теплій) Софії, хресний хід до пам’ятника св. рівноапостольному князю Володимиру та молебень.