Синод ПЦУ створив Управління недільних шкіл та призначив його керівника
Відповідне рішення журналістам оприлюднив архієпископ Чернігівський і Ніжинський Євстратій Зоря, повідомляє кореспондент Укрінформу.
“Утворити Синодальне управління недільних шкіл та катехізації, головою якого призначено архімандрита Макарія (Папіша), намісника Свято-Феодосіївського ставропігійного чоловічого монастиря м. Києва”, - йдеться у рішенні.
Синод також встановив найближчий після 1 вересня недільний день - Днем молитви про захист навколишнього природного середовища.
Крім того, на засіданні Синоду вирішили провести 27-28 липня 2019 року загальноцерковні святкування 1031-ї річниці Хрещення Руси-України: ввечері 27 липня – Всенічне бдіння у Михайлівському Золотоверхому соборі Києва; вранці 28 липня – Божественну літургію у Малій (Теплій) Софії, хресний хід до пам’ятника св. рівноапостольному князю Володимиру та молебень.