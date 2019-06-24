Вступна кампанія: від завтра починається тест-драйв е-кабінету

"Упродовж двох днів, з 25 до 26 червня, на сайті проходитиме тестування електронних кабінетів. Кожен охочий зможе потренуватися створювати кабінет та подавати через нього заяви до вишів. Тестування системи проходитиме з 11:00 до 17:00", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що як і торік, тестова реєстрація електронних кабінетів проводиться з метою перевірки роботи системи Єдиної державної електронної бази з питань освіти (ЄДЕБО) в умовах пікового навантаження та завершення її останніх налаштувань. Крім того, у такий спосіб вступники зможуть потренуватися у роботі з кабінетом, ознайомитися з його інтерфейсом, заповнити інформацію у відповідних полях, а також спробувати подати тестові заяви до закладів.

Для участі у реєстрації тестового кабінету учасник має 25-26 червня з 11:00 до 17:00 зайти на сайт. На головній сторінці сайту перейти за посиланням “Генерація даних для тестування”. На сторінці генерації даних ознайомитись з покроковою інструкцією та виконати її.

Після завершення тестового періоду всі кабінети будуть видалені з системи, тобто їхнє подальше використання вступниками буде неможливим.

Реєструвати ж реальні кабінети можна буде вже з 1 липня. Подати через них заяви – з 10 до 16 липня для тих, хто вступає на основі співбесіди або вступних іспитів, до 22 липня - для тих, хто вступає на основі сертифікатів ЗНО або творчих конкурсів.