Учасники ЗНО подали апеляції з трьох предметів

"На засіданні буде розглянуто апеляційні заяви учасників зовнішнього незалежного оцінювання щодо результатів зовнішнього незалежного оцінювання з математики, української мови і літератури, фізики", - йдеться у повідомленні.

Розгляд апеляційних заяв щодо результатів зовнішнього незалежного оцінювання з математики розпочнеться о 10:00, з української мови і літератури – о 12.00, з фізики – о 16.00.

Так, згідно з даними УЦОЯО, апеляційні заяви подали 32 учасники ЗНО з фізики, 328 учасників ЗНО з української мови та літератури та 207 учасників ЗНО з математики.

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Як повідомляв Укрінформ, з 21 травня по 13 червня в Україні відбулася основна сесія ЗНО з 11 предметів. Вступна кампанія у заклади вищої освіти стартує з 1 липня.