Після 12-денної коми помер соратник Гриценка, якого побив поліцейський

У вінницькій лікарні 23 червня помер, не вийшовши з 12-денної коми, Олександр Комарніцький, якого побив під час конфлікту поліцейський.

Про це повідомив у Facebook Сергій Гайструк, голова Вінницької обласної організації Громадянської позиції, членом якої був Комарніцький.

«Сьогодні зупинилося серце чудової людини, палкого патріота України, Олександра Комарніцького. Трагедія, яка червневого вечора сталася на вулиці нашого міста… Поліція, яка повинна охороняти спокій і мирне життя громадян — побила Сашу до стану, який став смертельним», — заявив Гайструк.

Як повідомляв Укрінформ, за фактом побиття було розпочато кримінальне провадження за ст.128 Кримінального кодексу України, а також призначено службове розслідування.

Відтак відсторонені начальник Київського відділення поліції Вінницького відділу, начальник управління кадрового забезпечення ГУНП, заступник начальника Вінницького ВП - начальник ВКП ГУНП та заступник начальника Київського відділення поліції Вінницького відділу поліції - начальник СКП ГУНП.

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Всі матеріали були передані до Державного бюро розслідувань.

22 червня слідчі ДБР оголосили співробітнику поліції Вінницької області про підозру за ч.3 ст.365 Кримінального кодексу України. Йому вручили повістку для прибуття до суду з метою обрання запобіжного заходу. Сьогодні суд обрав поліцейському запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту.

Також наказом Голови Нацполіції готуються документи для звільнення заступника начальника поліції Вінницької області, який відповідає за підготовку особового складу.

Минулого тижня у Вінниці поліція зупинила чоловіка, у якого було виявлено гранату РГД-5 із запалом. Співробітник поліції попросив одного з перехожих бути присутнім під час слідчих дій у якості понятого. На що вінничанин відмовився та некоректно висловився. Зав'язався словесний конфлікт, поліцейський застосував фізичну силу, чоловік упав та вдарився головою об асфальт. Співробітник поліції надав першу медичну допомогу та викликав швидку. Потерпілий був госпіталізований.

13 червня лідер "Громадянської позиції" Анатолій Гриценко звинуватив поліцейських у побитті свого соратника у Вінниці Олександра Комарніцького, яке трапилося 11 червня.

Фото: facebook.com/xander0021