Держдеп розповів про релігійні переслідування в Криму та на Донбасі

У Криму активісти релігійних громад ставали жертвами тортур, а на окупованому Донбасі споруди релігійних меншин використовуються як військові об'єкти.

Про це йдеться у Звіті США про свободу віросповідання за кордоном, який представив держсекретар Майк Помпео, передає Голос Америки.

“Надходять тривожні повідомлення від ЗМІ, активістів, що захищають свободу віросповідання, Православної церкви Київського патріархату, мусульман, протестантських церков та Свідків Єгови, про те, що контрольована Росією влада на Донбасі посилила тиск на релігійні меншини. Зокрема, наголошують у Держдепі, контрольована Росією влада вимагає у всіх релігійних організацій, крім Православної церкви Московського патріархату набувати "державну релігійну експертну оцінку". Свідків Єгови заборонили на контрольованих Росією територіях України як "екстремістську організацію", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що на Донбасі керовані Росією сили продовжують окуповувати споруди релігійних меншин і використовувати їх як військові об'єкти. А в окупованому Криму російська влада продовжувала переслідувати та залякувати Свідків Єгови, членів Православної церкви Київського патріархату, кримських татар-мусульман.

Активісти релігійних громад ставали жертвами тортур у Криму, йдеться у звіті з посиланням на дані дослідження 2014-2018 рр Комітету ООН проти тортур, Української Гельсінської спілки та Ініціативи ЗМІ за права людини. Греко-католики повідомляли про складнощі в забезпеченні парафій через політику окупаційної влади. УПЦ КП повідомляє про продовження захоплень церков.

Стосовно ситуації з релігійними свободами в Україні у документі, з посиланням на інформацію правозахисників, наголошується на зниженні кількості задокументованих актів антисемітизму, в порівнянні до минулих років.

У звіті також згадується створення ПЦУ і зазначається, що є повідомлення про те, "що політичні спостерігачі характеризують, як спроби ультраправих нападати на прибічників та майно Православної церкви Московського патріархату".