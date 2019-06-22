Гройсман нагадав, що у Другу світову загинув кожен п’ятий українець

Під час Другої світової війни загинув кожен п’ятий мешканець України і ми шануємо усіх, хто захищав власні домівки із зброєю в руках у складі різних армій.

Про це йдеться у зверненні Прем’єр-міністра України Володимира Гройсмана в День скорботи і вшанування пам’яті жертв війни в Україні.

"Територія України була основним театром бойових дій, а український народ виявився в числі тих, хто постраждав від Другої світової війни найбільше. Масштаби трагедії важко уявити – тоді загинув кожен п’ятий мешканець України", - йдеться у зверненні.

Крім того, Гройсман наголошує, що "ми шануємо усіх, хто захищав власні домівки із зброєю в руках у складі різних армій".

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"Ми зробимо усе можливе, щоб подібне більше ніколи не повторилося", - додав Гройсман.

22 червня в Україні відзначають День скорботи і вшанування пам’яті жертв війни. У цей день вшановується пам’ять всіх тих, чиє життя було покалічено і зруйновано у Другій світовій війні.