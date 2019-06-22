Епіфаній просить молитися за жертв воєн

Молімося за тих, хто загинув як в попередніх війнах, так і в наш час, і просімо Господа наставити живих на шлях миру, єдності, добра й любові.

Допис із таким закликом розмістив у Facebook глава Православної церкви України митрополит Епіфаній 22 червня, у день День скорботи і вшанування пам’яті жертв Другої світової війни.

“Сьогодні в Україні відзначають День скорботи і вшанування пам’яті жертв війни. Вбивство – великий гріх, а війна – велике зло. Ці істини вже неодноразово доведені історією. Здавалося б, жахіття війни не мають повторюватись більше ніколи, проте сьогодні наша держава знову потерпає від зовнішньої агресії. На жаль, знову гинуть люди, наші захисники...

Пам’ятаймо та шануймо безвинно убієнних синів та доньок України, які загинули як в попередніх війнах, так і вже в наш час. Молімося сьогодні за них і просімо Господа наставити живих на шлях миру, єдності, добра й любові”, - йдеться у дописі.

22 червня в Україні відзначають День скорботи і вшанування пам’яті жертв війни. У цей день вшановується пам’ять всіх тих, чиє життя було покалічено і зруйновано у Другій світовій війні.