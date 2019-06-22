Митрополит Епіфаній: Філарет нас не чує

Глава ПЦУ митрополит Епіфаній неодноразово говорив патріарху Філарету, що той помиляється у своїх доводах, і шляху повернення до колишніх часів немає.

Про це Епіфаній сказав в інтерв'ю журналу НВ.

«Але у відповідь шановний патріарх говорив, що за мною хтось стоїть. Але за мною стоїть лише молода церква і народ. Філарет нас не чує», — описав суть конфлікту глава ПЦУ.

Митрополит Епіфаній зазначив, що позицію Філарета не підтримують у церкві.

«Такої підтримки практично немає. Я говорю це, спираючись на підтримку єпископату, духовенства і віруючого українського народу», — сказав він.

За його словами, зібраний почесним патріархом Філаретом собор Київського патріархату (На момент інтерв'ю ще не відбувся — ред.) не буде легітимним і визнаним.

«А ті, хто збереться, лише покарають себе тим, що відійдуть від єдиної православної помісної церкви, залишаться за її межами», — додав глава ПЦУ.

За його словами можливий вихід почесного патріарха Філарета з ПЦУ «не принесе церкві помітної шкоди, але безсумнівно принесе печаль».

«Ми зробили все, щоб патріарх Філарет почувався в лоні нової церкви комфортно і духовно, і матеріально, і фізично, але йому виявилося цього замало», — підсумував Епіфаній.

Як повідомляв Укрінформ, колишній предстоятель Української православної церкви Київського патріархату Філарет заявив, що скликаний ним “помісний собор” 20 червня скасував рішення про ліквідацію УПЦ КП і відновив її діяльність. Також Філарет заявив про право на майно і церкви колишньої УПЦ КП.

У Православній церкві України у відповідь заявили, що рішення так званого "помісного собору" під керівництвом колишнього глави УПЦ КП Філарета є нікчемними і не несуть жодних юридичних наслідків.

У грудні 2018 року в Києві відбувся об'єднавчий церковний Собор, на якому ліквідували УПЦ КП, створили ПЦУ та обрали її предстоятелем митрополита Епіфанія, який на той момент був намісником предстоятеля УПЦ КП Філарета. У ході Собору до складу новоствореної церкви увійшли УПЦ Київського патріархату, Українська автокефальна православна церква та окремі єпископи УПЦ Московського патріархату.

На початку січня 2019 року новостворена церква отримала Томос про автокефалію від Вселенського патріарха.

Однак уже 14 травня почесний патріарх ПЦУ Філарет оприлюднив звернення, у якому оголосив, що Київський патріархат продовжує існувати, а він сам залишається чинним патріархом.

У свою чергу ПЦУ на засіданні Синоду 24 травня висловила повну підтримку митрополиту Епіфанію.

29 травня Предстоятель ПЦУ видав указ, згідно з яким документи від імені релігійного об’єднання "Українська православна церква Київського патріархату", видані після 30 січня 2019 року, є недійсними.