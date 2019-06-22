Митрополит Епіфаній: Філарет нас не чує

Митрополит Епіфаній: Філарет нас не чує

Укрінформ
Глава ПЦУ митрополит Епіфаній неодноразово говорив патріарху Філарету, що той помиляється у своїх доводах, і шляху повернення до колишніх часів немає.

Про це Епіфаній сказав в інтерв'ю журналу НВ.

«Але у відповідь шановний патріарх говорив, що за мною хтось стоїть. Але за мною стоїть лише молода церква і народ. Філарет нас не чує», — описав суть конфлікту глава ПЦУ.

Митрополит Епіфаній зазначив, що позицію Філарета не підтримують у церкві.

«Такої підтримки практично немає. Я говорю це, спираючись на підтримку єпископату, духовенства і віруючого українського народу», — сказав він.

За його словами, зібраний почесним патріархом Філаретом собор Київського патріархату (На момент інтерв'ю ще не відбувся — ред.) не буде легітимним і визнаним.

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«А ті, хто збереться, лише покарають себе тим, що відійдуть від єдиної православної помісної церкви, залишаться за її межами», — додав глава ПЦУ.

За його словами можливий вихід почесного патріарха Філарета з ПЦУ «не принесе церкві помітної шкоди, але безсумнівно принесе печаль».

«Ми зробили все, щоб патріарх Філарет почувався в лоні нової церкви комфортно і духовно, і матеріально, і фізично, але йому виявилося цього замало», — підсумував Епіфаній.

Як повідомляв Укрінформ, колишній предстоятель Української православної церкви Київського патріархату Філарет заявив, що скликаний ним “помісний собор” 20 червня скасував рішення про ліквідацію УПЦ КП і відновив її діяльність. Також Філарет заявив про право на майно і церкви колишньої УПЦ КП.

У Православній церкві України у відповідь заявили, що рішення так званого "помісного собору" під керівництвом колишнього глави УПЦ КП Філарета є нікчемними і не несуть жодних юридичних наслідків.

У грудні 2018 року в Києві відбувся об'єднавчий церковний Собор, на якому ліквідували УПЦ КП, створили ПЦУ та обрали її предстоятелем митрополита Епіфанія, який на той момент був намісником предстоятеля УПЦ КП Філарета. У ході Собору до складу новоствореної церкви увійшли УПЦ Київського патріархату, Українська автокефальна православна церква та окремі єпископи УПЦ Московського патріархату.

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На початку січня 2019 року новостворена церква отримала Томос про автокефалію від Вселенського патріарха.

Однак уже 14 травня почесний патріарх ПЦУ Філарет оприлюднив звернення, у якому оголосив, що Київський патріархат продовжує існувати, а він сам залишається чинним патріархом.

У свою чергу ПЦУ на засіданні Синоду 24 травня висловила повну підтримку митрополиту Епіфанію.

29 травня Предстоятель ПЦУ видав указ, згідно з яким документи від імені релігійного об’єднання "Українська православна церква Київського патріархату", видані після 30 січня 2019 року, є недійсними.

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