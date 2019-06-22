"Укренерго" допустило віялові відключення через спеку

Держпідприємство "Укренерго" попереджає про ризик виникнення надзвичайної ситуації в енергосистемі через спеку.

Про це повідомляє прес-служба компанії.

"В енергосистемі склалася загрозлива ситуація із забезпеченням балансу виробництва і споживання електроенергії. За останні два тижні в Україні зафіксовано рекордні показники температури повітря, при цьому пік споживання потужності склав 17 935 МВт", - йдеться в повідомленні.

В "Укренерго" попередили про те, що можуть вдатися до віялових відключень електроенергії.

"При подальшому підвищенні температури, збереженні тенденції виведення блоків ТЕС в аварійний ремонт та відсутність палива на теплових станціях в енергосистемі складеться надзвичайна ситуація. Це означає, що в Укренерго не залишиться інструментів для забезпечення покриття максимальних навантажень в енергосистемі. У таких випадках Укренерго може застосовувати графіки аварійного відключення для забезпечення цілісності енергосистеми", - відзначили в компанії.

Для розв'язання проблеми керівництво пропонує вивести з ремонту Трипільську, Зміївську ТЕС ПАТ Центренерго і Слов'янську ТЕС Донбасенерго, або ж включення в роботу газомазутних блоків ТЕС. Також необхідно забезпечити стабільність постачання вугілля, зокрема на Криворізьку і Луганську ТЕС ДТЕК Енерго.

З цього приводу Укренерго вже звернулося до РНБО з відповідним листом.