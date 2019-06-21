Суд відпустив з-під варти підозрюваних у замаху на Михайлика

У п’ятницю 21 червня Київського районний суд ухвалив рішення звільнити з-під варти всіх підозрюваних у нападі на одеського активіста Олега Михайлика.

Про це повідомляє Радіо Свобода.

Як зазначає видання, двох підозрюваних - Лашу Герасіна та Манучара Варшанідзе - відпустили під цілодобовий домашній арешт.

Іще один підозрюваний Торніке Герасін (Нагладзе), як пояснив його адвокат, лишився без запобіжного заходу. За його словами, подовжувати домашній арешт відмовилися в Печерському суді Києва кілька тижнів тому.

"Його відпустили з-під варти під домашній арешт ще у листопаді 2018 року. Суддя ухвалила таке рішення після багатьох клопотань, зокрема, з боку грузинського консульства, у зв’язку із важким станом здоров’я Нагладзе", - ідеться у повідомленні.

Обидва підозрювані перебували під вартою з вересня 2018 року. Третього підозрюваного Торніке Герасіна (Нагладзе), який має інвалідність 1-ї групи, відпустили з-під варти під домашній арешт ще у листопаді 2018 року. Суддя ухвалила таке рішення після багатьох клопотань, зокрема, з боку грузинського консульства, у зв’язку із важким станом здоров’я Нагладзе.

Зараз у Торніке Герасіна взагалі немає запобіжного заходу, уточнив його адвокат Володимир Поярков, подовжувати домашній арешт відмовилися в Печерському суді Києва кілька тижнів тому.

Нагадаємо: в Олега Михайлика стріляли наприкінці вересня 2018 року. Трьох підозрюваних заарештували буквально за кілька днів після замаху, але пізніше сам Михайлик та його адвокат Вадим Оксюта почали заявляти, що не вірять в причетність до замаху трьох заарештованих громадян Грузії.

У січні 2019 року Михайлика прооперували в Німеччині – вилучили з легені кулю. Захист заявляє, що вона не збігається зі зброєю, яку знайшли під час обшуку в одного із підозрюваних.