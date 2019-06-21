Загибель Тимчука, студенти проти Портнова й цирк під АП

Події семи днів, що минули, – в об'єктивах камер фотокореспондентів Укрінформу.

Фото: Станіслав Іванов

Маріуполь відзначив п'яту річницю визволення від незаконних збройних формувань. Військовослужбовці Національної гвардії та поліцейські отримали державні та відомчі відзнаки під час святкових заходів у місті. Урочистості завершилися маршем захисників, після чого в Маріуполі розпочався масштабний фестиваль.

Фото: Павло Багмут

Цього тижня ректор КНУ ім. Шевченка взяв на роботу професором кафедри конституційного права юридичного факультету колишнього заступника глави АП Андрія Портнова. Студенти вишу висловили обурення такою ситуацією. Увечері четверга близько сотні активістів прийшли до будівлі червоного корпусу КНУ та влаштували сидячий протест поруч із приймальнею ректора. Вимагали скасувати наказ про працевлаштування Портнова. Ректор КНУ імені Шевченка Леонід Губерський, який приїхав до активістів, їхню вимогу виконав.

Фото: Олена Худякова

А під Адміністрацією Президента близько сотні людей зібралися на акції з вимогою заборонити використовувати тварин в цирках. Активісти влаштували під адмінбудівлею виступ циркових артистів, який мав довести, що цирк без тварин може бути не менш цікавим і видовищним. Також учасники акції передали до АП звернення, в якому наголосили, що цивілізовані країни вже відійшли від практики циркових вистав з тваринами і це не позначилося негативно на самій цирковій галузі.

Фото: Анатолій Сірик

Футбольна збірна України U-20 стала чемпіоном світу, обігравши у фіналі Південну Корею з рахунком 3:1. Це перший в історії українського футболу титул чемпіонів світу. переможців урочисто зустрічали в аеропорту "Бориспіль". На фото: капітан юнацької збірної України U-20 Валерій Бондар з кубком чемпіонів світу (ліворуч) та головний тренер збірної України U-20 Олександр Петраков.

Фото: Юлія Овсяннікова

У центрі столиці – на вул. Тургенєвській, 16 – вночі в одному із 7 гаражів у дворі будинку стався вибух, внаслідок чого було зруйновано 3 гаражі, пошкоджено газопровід, вибито скло у вікнах поруч розташованих житлових будинків та пошкоджено 4 автомобілі. Як заявили у відділі комунікації столичної поліції, причиною потужного вибуху міг стати витік газу в одному з гаражів. Жертв та постраждалих унаслідок НП немає.

Фото: Євген Любімов

У середу, 19 червня, в Києві від вогнепального поранення загинув один із координаторів і співзасновників групи "Інформаційний спротив", народний депутат і підполковник запасу Збройних сил України, військовий журналіст Дмитро Тимчук. Наразі, за інформацією столичної прокуратури, пріоритетна версія загибелі Тимчука – самогубство. Однак до отримання результатів призначених експертиз та проведення усіх слідчих дій не відкидають й інші версії – вбивство, необережне поводження зі зброєю. На фото: будинок, у якому жив і загинув Дмитро Тимчук.

Фото: Юлій Зозуля

У Черкасах попрощалися з місцевим журналістом і активістом Вадимом Комаровим. Церемонія прощання пройшла в будівлі обласної філармонії. Як повідомляв Укрінформ, Вадим Комаров півтора місяця перебував у комі після жорстокого побиття, яке сталося 4 травня. Вночі 20 червня він помер, не приходячи до тями. За інформацією колег Комарова, напад було вчинено через гострі критичні статті, які готував журналіст. Серед тем публікацій Комарова – розкрадання бюджетних коштів, незаконне будівництво, корупція в Черкаській міськраді.

Фото: Юлій Зозуля

Спека в Україні не відступає. І українці рятуються від високих градусів, як можуть. На фото: чоловік стрибає в воду з пірса річкового порту в Черкасах.

Фото: Данііл Шамкін

Заскладним елементом гардеробу через спеку стали піджаки. Від них, зокрема, позбавляються народні обранці.

Фото: Дмитро Смольєнко

Міжнародні волонтери відправили до Південної Африки п’ятьох левів з бердянського зоопарку. Хижаків повертають додому для відновлення популяції. Вони житимуть не в вольєрах, а в спеціальному реабілітаційному центрі площею щонайменше 2 гектари.

Також пропонуємо переглянути ще кілька яскравих кадрів тижня, що минає.

Фото: Ольга Танасійчук

Президент України Володимир Зеленський та Федеральний канцлер Німеччини Ангела Меркель під час зустрічі в Берліні.

Фото: Павло Багмут

Парламентські будні: народний депутат України роздивляється світлини на телефоні під час засідання парламенту.

Фото: Сергій Гудак

Татуювання на руках учасника навчань військовослужбовців ЗСУ за участю інструкторів ЗС Великої Британії за програмою ORBITAL на військовому полігоні поблизу Ужгорода.

Фото: В'ячеслав Мадієвський

Ноги учасників урочистої церемонії випуску Харківського національного університету Повітряних сил імені Івана Кожедуба.

Фото: Павло Багмут

Бронзовий призер Олімпійських ігор, чемпіон світу і Європи, лідер світового сезону зі стрибків у висоту Богдан Бондаренко під час відкритого тренування в Києві перед Європейськими іграми.

Фото: В'ячеслав Мадієвський

Учасники запливу в межах змагань з тріатлону Iron Way Kharkiv Sprint 2019.

Фото: Олександр Лапін

Діти під час виступу Вінницького естрадного оркестру "ВінБенд" в межах проєкту "Мистецькі зустрічі на проспекті" у Вінниці.

Фото: Геннадій Мінченко

Пояс чемпіона WBA в найлегшій вазі українського боксера Артема Далакяна.

Фото: Юлія Овсяннікова

Котлован, через який передають обладнання для будівництва нових станцій Сирецько-Печерської лінії Київського метрополітену "Мостицька" та "Проспект Правди" на житловий масив "Виноградар" у Києві.

Фото: Юрій Рильчук

Учасники Свята щастя та кольору Holi Fest 2019 у фарбі на площі Бастіону в Івано-Франківську.