Дмитра Тимчука поховають завтра у Бердичеві - ЗМІ
Про це повідомляє "Житомир online".
"Із власних джерел сайту "Житомир-онлайн" стало відомо, що 22 червня в Бердичеві відбудуться похорони Дмитра Тимчука", - йдеться у повідомленні.
Як повідомляв Укрінформ, 19 червня в Києві загинув один з координаторів і співзасновників групи "Інформаційний спротив", народний депутат і підполковник запасу Збройних сил України, військовий журналіст Дмитро Тимчук.
Поліція розглядає кілька можливих версій загибелі депутата: вбивство, самогубство та необережне поводження зі зброєю. Прокуратура вважає пріоритетною версією самогубство.
Про те, що Тимчук застрелився під час чищення зброї, повідомив народний депутат Антон Геращенко.
Як зазначає видання, свою юність Тимчук провів у Бердичеві - закінчив Бердичівський політехнічний коледж.
За фактом загибелі Тимчука відкрито кримінальне провадження за статтею 115 Кримінального кодексу (умисне вбивство).