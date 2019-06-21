Дмитра Тимчука поховають завтра у Бердичеві - ЗМІ

"Із власних джерел сайту "Житомир-онлайн" стало відомо, що 22 червня в Бердичеві відбудуться похорони Дмитра Тимчука", - йдеться у повідомленні.

Як повідомляв Укрінформ, 19 червня в Києві загинув один з координаторів і співзасновників групи "Інформаційний спротив", народний депутат і підполковник запасу Збройних сил України, військовий журналіст Дмитро Тимчук.

Поліція розглядає кілька можливих версій загибелі депутата: вбивство, самогубство та необережне поводження зі зброєю. Прокуратура вважає пріоритетною версією самогубство.

Про те, що Тимчук застрелився під час чищення зброї, повідомив народний депутат Антон Геращенко.

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Як зазначає видання, свою юність Тимчук провів у Бердичеві - закінчив Бердичівський політехнічний коледж.

За фактом загибелі Тимчука відкрито кримінальне провадження за статтею 115 Кримінального кодексу (умисне вбивство).