Еміне Джапарова, перший заступник міністра інформаційної політики України

Еміне Джапарова каже, що давно вже хотіла приїхати до Запоріжжя, але через те, що у Міністерстві інформполітики працює лише 40 людей, не завжди є час, аби вирватись у регіони. Першим пунктом програми її поїздки у наше місто став Форум громадських організацій, ініціатором проведення якого виступила Запорізька ОДА. “Коли держава організовує певні майданчики, де відбуваються дискусії на важкі теми: як жити разом, як будувати країну, як покращувати умови життя в регіоні, це свідчить про рух у напрямку Європи. Важливо не ховатись від активістів, вони не мають наздоганяти представників влади. Між ними має бути діалог, а не прірва. Тільки у випадку, коли громадськість буде долучатися, будь-який процес у країні стане успішним”, – сказала Джапарова. Еміне Джапарова погодилася відповісти на кілька запитань кореспондента Укрінформу. Не вважаю, що ми програємо інформаційну війну Росії - В одному з інтерв'ю ви казали, що важко відвойовувати інформаційний простір на окупованих територіях. П'ять років триває війна, інформаційно ми програємо чи перемагаємо? - Я не вважаю, що ми програємо інформаційну війну. Так, ми багато чули нарікань: російська пропаганда шарашить на весь світ свої негативи, а ми програємо. Не погоджусь. Допоки у людей є українські паспорти – це наші громадяни Через 5 років у таких жорстких умовах репресій, коли вся російська державна машина виділяє мільярдні ресурси й людей для того, щоб вичавити опір людей, які досі отримують українські паспорти і їздять з окупованих територій на материк, щоб отримувати українські документи, – а це тисячі людей щодня, – чи не ознака це того, що ми не програємо? Ми би програвали тоді, коли були б фізично відірвані від українців. Допоки у людей є українські паспорти – це наші громадяни. Ця ознака є ключовою, на яку ми маємо орієнтуватися. - Країна-агресор намагається впливати на свідомість людей. Як протидіяти цьому? - Когнітивний вплив у світі недооцінюють, тому що західна військова доктрина розглядає інформаційну загрозу тільки в контексті кіберзагроз. Відома українська письменниця Оксана Забужко казала, що сучасні війни – це не бомбардування міст, це бомбардування мізків. І це абсолютна правда, це те, що ми сьогодні в Україні відчуваємо. Росія вкладає в це шалені кошти. Жодна країна в світі такого не робить.

- Як же протидіяти? - Питання надскладне. Тому перед нами є одне завдання – зберегти свободу слова. Можливо в авторитарних системах це було б легше: шляхом заборон, зачисток досягається результат. Україна вже має досвід того, що робити, і ділиться ним. Мова йде про громадянський актив. Держава намагається моніторити й аналізувати соціальні настрої у різних регіонах, відчувати запит і формувати відповідну комунікацію та пояснювати. Це неможливо зробити за один рік. Це зміна свідомості, це нові соціальні домовленості між громадами, між державою і громадськими організаціями. - Держава витрачає багато грошей на кіноіндустрію, є квота на українську музику – чому саме на ці галузі уряд зробив наголос? - Українські стрічки, мова, пісні, – це все те, що формує національну ідентичність. Уряд виділяє на кіноіндустрію сьогодні рекордне фінансування. Такого раніше ніколи не було. Голлівуд знімає 3000 стрічок щороку, але тільки 35-40 стають такими, які бачить увесь світ. Ми свідомо інвестуємо у це кошти. На бюджет наступного року також закладена величезна сума на кіно, напевно ми матимемо ситуацію, коли кожні два тижні буде прем’єра українського фільму, – і це правильно. - Який ваш улюблений фільм? - Мій улюблений фільм – “Будинок слова”. Це про будинок літераторів у Харкові. Це про інтелігенцію 30-40 років, яку знищили. Думаю, що на початку 2020 року ми матимемо художню прем’єру стрічки. - Переселенці під час зустрічі з вами продемонстрували ролик про Крим. Спостерігала за вами, ви ледь стримували сльози. Що відчули? Це шалений біль, коли Крим сниться у снах майже кожного дня - У мене всередині біль. Він є завжди. З перших днів, коли я виїхала з Криму. Одна справа, коли ти знаєш, що можна повернутись, а інша – коли не знаєш, чи буде така можливість. Це автоматично дає такий шалений біль, коли Крим сниться у снах майже кожного дня. Майже вся моя родина – там, і я не можу відвідувати її на свята. У мене у рідної сестри два роки тому було весілля – і я не змогла поїхати, сестра моєї бабці померла кілька місяців тому – і я не змогла поїхати. Я намагаюсь питання Криму та Донбасу сублімувати в професійний обов’язок.